Аркадий Блюдечкин
На сайте с 28 мая 2008
О чем эта статья?
Если выбор падет на заборы-сетки, то заводы преобразятся в стройки.
Было б интересно узнать, какой процент из этих 17 млрд осели в карманах тех, кто имел к этим финансовым потокам непосредственное отношение.
Нам нужно больше квартир с ковром на стене!
Как мне кажется, ничего особенного в заведениях Лебедева нет, кроме действительно очень вкусного кофе. Формата кофейни вполне хватило бы.
Зато у нас патент на кулебяку.
И на каждую лестничную клетку по милиционеру, да?
Сейчас под шумок добрых дел, зловеще потирая руки, наварят каши.
Теперь у любого человека есть возможность ехать в своей электричке с блэк-джеком и шлюхами. Истинное торжество рыночной экономики.
по 2, один может не справиться
Он мог идти от второго выхода, с выхода из первого вагона из центра
там можно идти 5 минут при желании :)
Не, человек там и вправду был, сам вчера видел эту кучку
Понравилось что про наш райончик репортаж, земляки
"Встречаемся в пяти минутах ходьбы от метро «Бульвар Дмитрия Донского», в самом оживленном месте района — у магазина «Спортмастер»". Такое ощущение, что Вы там просто не были, а на Яндекс.Картах просто поленились посмотреть расстояние от выхода метро до магазина, а 30 метров пройти за 5 минут можно даже с переломанными ногами. Это раз.
Персонажи уж слишком, как мне кажется, гиперболизированы. Это два.
Стиль изложения похож на провинциальную газету или издания типа "Мир криминала". Это три.
А где пруфы? Это четыре.