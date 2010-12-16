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Аркадий Блюдечкин

На сайте с 28 мая 2008

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Группа продленного дня: Кто и зачем патрулирует московские улицы?

"Встречаемся в пяти минутах ходьбы от метро «Бульвар Дмитрия Донского», в самом оживленном месте района — у магазина «Спортмастер»". Такое ощущение, что Вы там просто не были, а на Яндекс.Картах просто поленились посмотреть расстояние от выхода метро до магазина, а 30 метров пройти за 5 минут можно даже с переломанными ногами. Это раз.
Персонажи уж слишком, как мне кажется, гиперболизированы. Это два.
Стиль изложения похож на провинциальную газету или издания типа "Мир криминала". Это три.
А где пруфы? Это четыре.

Москвичам проще вообще не выходить из дома

О чем эта статья?

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Было б интересно узнать, какой процент из этих 17 млрд осели в карманах тех, кто имел к этим финансовым потокам непосредственное отношение.

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В подъездах жилых домов запретят курить

по 2, один может не справиться

Группа продленного дня: Кто и зачем патрулирует московские улицы?

Он мог идти от второго выхода, с выхода из первого вагона из центра
там можно идти 5 минут при желании :)

Не, человек там и вправду был, сам вчера видел эту кучку
Понравилось что про наш райончик репортаж, земляки

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