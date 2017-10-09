Валентина Переведенцева
На сайте с 21 апреля 2017
Ну почему, почему женщины в 60+ выглядят старше, чем мужчины в 70?!..
в Ribambelle говорят, за детскую комнату отдельно платить надо?;)
отправить, а не отправиться.
Странно, почему комменты нельзя редактировать
тот случай, когда создателей словарей хочется отправиться куда подальше...
Любимое дерево ) Когда пришли знакомиться с ним в первый раз, дочка играла в нем часа два.
Моя подруга и коллега делала репортаж с открытия магазина в Питере - ее фотографа попросили покинуть магазин по причине того, что у него была серьга в ухе, и это расценили как признак... Так что "реальные действия" тоже предпринимаются, странно, что авторы материала даже не попытались это выяснить.
Тоже обратил внимание. Первый мужик в 70 выглядит как некоторые мои знакомые в 50... а с женщинами наверно так из-за кожи, более нежная, с годами выглядит хуже, чем грубая кожа мужчин.
Да понятно. У одной вон еще и пятеро детей к тому же. Это был такой риторический вопрос к матушке-природе скорее.
Именно такого, да, здоровенные, это наша гифка.
А вот проходила мимо, смотрела на это заведение и ведь думала, что как-то подозрительно прилично для стандартной забегаловки они выглядят! Хачапури по-аджарски за 220 рублей прям такого размера, как в последней гифке? Или это левая гифка?