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Даша

На сайте с 4 июня 2008

Комментарии87
Темы0
Посты3
Коротко0
Квартира недели

ювелирный стол, конечно, шикарен! Но в целом я бы не назвала квартиру "продуманной до мелочей", особенно с точки зрения планировочных решений.

Квартира недели

очередная квартира с никокущим оформлением : просто какие-то штуки нараставляли. Это скучно!!! Хочется в подобном потоке видеть если не интересные планировочные решения, то уж точно интересные декораторские.

В Москве открылся шоу-рум, в котором вещи берут напрокат

красивый бюстгальтер на 3 фото. Но я за 5000 лучше приобрету вещь для постоянного пользования

Квартира недели: Гоголевский бульвар

хочется быть гостем хозяина такой квартиры!
наконец стоящий интерьер!

Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen

Я, конечно, понимаю, что все лучшее и интересное было придумано в "Еде" Зимина. Это прямо-таки копипаст рубрики "подразведка". Цены не написали, потому что совсем уже палево?

Страна лентяев: почему в Москве живут одни лодыри

Данила, читаю второй раз колонку! она очень своевременна! Спасибо за "пинок"

Маленьким сладкоежкам - большое счастье! Поддержи детей

Благотворительность - это не крик благородной души во имя ее же успокоения. Это человеколюбие и осознание необходимости помогать тем, кто не в силах справиться с проблемами. Младшему брату к завтраку я всегда готовлю сладкие сюрпризы, и нет лучшей награды для меня, чем его улыбка и счастливые глаза. Такая благодарность дороже всяких денег. Предлагаю коллективно поучаствовать!

Выдающиеся шедевры уличной кулинарии

Не, это все хорошо. Но Вы бы лучше написали, что вот де чебуречная в славянском тупике радует нас каждые выходные, и хинкальная "чито ра" тоже ничего, а на рижском рынке лучший в Москве лаваш, а в "ханое" на савеловской женьщеневая настойка по 25 рупь-рюмка, да и в маке в принципе ниче.Все-таки как-то ближе к народу надо быть)))
Вот качественный фестфуд в Москве - это куда интереснее и сложнее, честно!

Новое место: кафе «Блогистан»

голый интерьер с включением икеи. Будто сильно причесанные "пироги", "артефак" и иже с ними

Новое место: «Кофе Is»

все бы замечательно, но меня гораздо больше бы радовало, если бы с такой же частотой и постоянным обновлением в потоке "village", открывались не новые кафе-бары-рестораны-кофетерии, а уникальные проекты и хорошие выставочные пространства

Маленьким сладкоежкам - большое счастье! Поддержи детей

спасибо за поддержку!!!

Холодильники московских шеф–поваров, часть 1: Ginza, Mr.Lee и кафе Delicatessen

поддерживаю!!!первая же мысль!

В Москве открылся шоу-рум, в котором вещи берут напрокат

зависит от мероприятия

Квартира недели

Согласен! На вид обычная квартирка.

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