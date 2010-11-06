Даша
На сайте с 4 июня 2008
очередная квартира с никокущим оформлением : просто какие-то штуки нараставляли. Это скучно!!! Хочется в подобном потоке видеть если не интересные планировочные решения, то уж точно интересные декораторские.
красивый бюстгальтер на 3 фото. Но я за 5000 лучше приобрету вещь для постоянного пользования
хочется быть гостем хозяина такой квартиры!
наконец стоящий интерьер!
Я, конечно, понимаю, что все лучшее и интересное было придумано в "Еде" Зимина. Это прямо-таки копипаст рубрики "подразведка". Цены не написали, потому что совсем уже палево?
Данила, читаю второй раз колонку! она очень своевременна! Спасибо за "пинок"
Благотворительность - это не крик благородной души во имя ее же успокоения. Это человеколюбие и осознание необходимости помогать тем, кто не в силах справиться с проблемами. Младшему брату к завтраку я всегда готовлю сладкие сюрпризы, и нет лучшей награды для меня, чем его улыбка и счастливые глаза. Такая благодарность дороже всяких денег. Предлагаю коллективно поучаствовать!
Не, это все хорошо. Но Вы бы лучше написали, что вот де чебуречная в славянском тупике радует нас каждые выходные, и хинкальная "чито ра" тоже ничего, а на рижском рынке лучший в Москве лаваш, а в "ханое" на савеловской женьщеневая настойка по 25 рупь-рюмка, да и в маке в принципе ниче.Все-таки как-то ближе к народу надо быть)))
Вот качественный фестфуд в Москве - это куда интереснее и сложнее, честно!
голый интерьер с включением икеи. Будто сильно причесанные "пироги", "артефак" и иже с ними
все бы замечательно, но меня гораздо больше бы радовало, если бы с такой же частотой и постоянным обновлением в потоке "village", открывались не новые кафе-бары-рестораны-кофетерии, а уникальные проекты и хорошие выставочные пространства
спасибо за поддержку!!!
поддерживаю!!!первая же мысль!
зависит от мероприятия
Согласен! На вид обычная квартирка.
ювелирный стол, конечно, шикарен! Но в целом я бы не назвала квартиру "продуманной до мелочей", особенно с точки зрения планировочных решений.