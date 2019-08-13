Маша Шаталина
На сайте с 24 апреля 2017
Держите планировку
Дверей не две: все межкомнатные и входная.
Антон, мнение дизайнера, а не редакции — обратите внимание. Повторюсь, что на сайте отсутствует все то, о чем вы пишете сейчас в комментарии. Круто, что вы хотя бы здесь рассказываете обо всем. Будет еще лучше, если однажды на сайте появится пример готового проекта. Если я правильно поняла Татьяну, то индивидуальность — это больше про стилистическую составляющую, а не про технические моменты, типа в каком углу разместить диван или установить кондиционер.
Спасибо за ваш комментарий по поводу сайта zaprosto.pro. Сейчас мы действительно работаем над тем, чтобы информация на нем была более понятна и доступна.
Только хотим еще раз напомнить, что сервис ЗАПРОСТО — это все-таки не сайт, а индивидуальность проектирования, не просто набор мебели, цветов и текстиля. Когда к нам обращаются клиенты, мы, разумеется, все им подробно рассказываем и показываем.
Кстати, мы активно развиваем свое присутствие в социальных сетях. Там мы много рассказываем о реальных проектах: с каким запросом пришли клиенты и какие решения мы предложили.