вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии51Темы1Посты592
Коротко0
МШ

Маша Шаталина

На сайте с 24 апреля 2017

Комментарии51Темы1Посты592
Коротко0
Студия в 29 квадратных метров с кроватью в подиуме

Минимализм с яркими акцентами в апартаментах на фабрике «Большевик»

Держите планировку

Сколько стоит ремонт в двухкомнатной квартире

Дверей не две: все межкомнатные и входная. 

Как устроены сервисы по дизайну интерьеров

Антон, мнение дизайнера, а не редакции — обратите внимание. Повторюсь, что на сайте отсутствует все то, о чем вы пишете сейчас в комментарии. Круто, что вы хотя бы здесь рассказываете обо всем. Будет еще лучше, если однажды на сайте появится пример готового проекта. Если я правильно поняла Татьяну, то индивидуальность — это больше про стилистическую составляющую, а не про технические моменты, типа в каком углу разместить диван или установить кондиционер. 

Лен и хлопок: Где покупать постельное белье

Исправили.

Как устроены сервисы по дизайну интерьеров

Спасибо за ваш комментарий по поводу сайта zaprosto.pro. Сейчас мы действительно работаем над тем, чтобы информация на нем была более понятна и доступна.
Только хотим еще раз напомнить, что сервис ЗАПРОСТО — это все-таки не сайт, а индивидуальность проектирования, не просто набор мебели, цветов и текстиля. Когда к нам обращаются клиенты, мы, разумеется, все им подробно рассказываем и показываем.

Кстати, мы активно развиваем свое присутствие в социальных сетях. Там мы много рассказываем о реальных проектах: с каким запросом пришли клиенты и какие решения мы предложили.