вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии19Темы2Посты1
Коротко0
АГ

Артур Гришин

На сайте с 26 октября 2009

Комментарии19Темы2Посты1
Коротко0
Части тела

Красивые женские ступни

А давайте инстаграмиться))

А давайте инстаграмиться))

www.instagram.com/artgrishin


В каком ресторане?

Бар "City Space" с панорамных видом на Москву, расположенный на 34-ом этаже Swissotel Красные Холмы - http://cityspacebar.com/ru

Как у них: «Городские пчёлы» в Лондоне

Эта вся история очень напоминает мультфильм "Bee Movie".

Glintmilk

...можно добавить немного сливочного масла, оно растопится...Вкус будет еще мягче...

Glintmilk

Да, разумеется на две порции...
Её надо все же попробовать растворить при перемешивании на огне...

Lemon Curd

Спасибо за рецепт, как-нибудь попробую приготовить...

Glintmilk

Спасибо...исправил...

Glintmilk

ну если хочешь, можешь решится на эксперимент со свежим/парным...)))...Потом только здесь отпишись...)

Части тела

ах ты фетишист!

Glintmilk

Может все-таки "пастеризованное"?