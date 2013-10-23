Александра Разова
На сайте с 28 октября 2009
Нет, все равно в моей голове не укладывается наша норма, ссать на дом можно, выкидывать фантики, окурки, бутылки и т.д. МОЖНО! Но у нас люди просто у бить готовы за то, что собака гуляет во дворе. Товарищи, ну как так? Возможно, у нас тут соберуться сейчас интегенты, но простите, когда я вижу, как бабуля выкидывает бутылки из подъезда, которые разбиваются в дребезги, жить как-то становиться грустно...И ведь так почти все...
Я покупаю биоразлагаемые пакеты в Комусе и радуюсь жизни. Правда, не понимаю, почему бросать окурок, который разлагается 10 лет, можно, а какули плохо. Но я убираю, так как мне стремно самой, когда мусорят вообще. Но выбрасываю в общую мусорку, так как у нас нет разделения мусора.
razulka25 давайте дружить)))
Скромная парикмахерская "Ника" на Ленинском проспекте, около метро. Мастер Нора. Я кординально поменяла с ней внешность! Всем советую!
3769790 телефон салона
Я люблю в "Lush" шампуни, кремы для тела, очищение лица, зубная паста крутая,на кремы для бритья мой МЧ молится (что такое раздражение на коже забыть забыли), мыло,в конце концов.
А вообще люблю "Lush" за принципы в производстве и закупке ингредиентов. Это очень важно для меня.
Листая фотографии подумала: "вот зачем весь этот антураж за бешеные деньги, когда их можно вложить в метры, иметь простую обстановку? Но, конечно,тут есть огромный минус - не иметь возможность полистать комментарии чужих абсолютно людей о твоей квартирке"
ну вот так ведь каждый может рисовать!!!
Я тоже убираю.Но вот только один вопрос,а если у собаки понос?ну вот беда.как быть тогда?
что-то адрес не нашла..
зимой подождать когда замерзнет,а летом песочком присыпать!:))ахха
на самом деле нужны такие урны-я думаю поможет хотя бы часть г...на убрать с улицы
а кто сказал, что окурок можно? ушлёпков везде хватает, среди всех социальных групп, возрастов и профессий. но многие курильщики не выкидывают окурки куда попало ( что вообще говоря странно и непоследовательно т.к. если человек не осознаёт вред от курения (знать и осозновать - это разное), то уж на чистоту тротуаров ему должно быть вообще плевать)
уже хочу посетить!