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АР

Александра Разова

На сайте с 28 октября 2009

Комментарии107
Темы0
Посты2
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Новое место: Магазин «Сырная лавка»

уже хочу посетить!

Собачья работа: Кто убирает за своими питомцами

Нет, все равно в моей голове не укладывается наша норма, ссать на дом можно, выкидывать фантики, окурки, бутылки и т.д. МОЖНО! Но у нас люди просто у бить готовы за то, что собака гуляет во дворе. Товарищи, ну как так? Возможно, у нас тут соберуться сейчас интегенты, но простите, когда я вижу, как бабуля выкидывает бутылки из подъезда, которые разбиваются в дребезги, жить как-то становиться грустно...И ведь так почти все...

Собачья работа: Кто убирает за своими питомцами

Я покупаю биоразлагаемые пакеты в Комусе и радуюсь жизни. Правда, не понимаю, почему бросать окурок, который разлагается 10 лет, можно, а какули плохо. Но я убираю, так как мне стремно самой, когда мусорят вообще. Но выбрасываю в общую мусорку, так как у нас нет разделения мусора.

А давайте инстаграмиться))

razulka25  давайте дружить)))

Где подстричься в Петербурге?

Скромная парикмахерская "Ника" на Ленинском проспекте, около метро. Мастер Нора. Я кординально поменяла с ней внешность! Всем советую!

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Как вы относитесь к продукции "Lush"?

Я люблю в "Lush" шампуни, кремы для тела, очищение лица, зубная паста крутая,на кремы для бритья мой МЧ молится (что такое раздражение на коже забыть забыли), мыло,в конце концов.

А вообще люблю "Lush" за принципы в производстве и закупке ингредиентов. Это очень важно для меня. 

Квартира недели (Петербург)

Листая фотографии подумала: "вот зачем весь этот антураж за бешеные деньги, когда их можно вложить в метры, иметь простую обстановку? Но, конечно,тут есть огромный минус - не иметь возможность полистать комментарии чужих абсолютно людей о твоей квартирке"

В Москву привезли полотна 77-летней «молодой звезды» Роуз Вайли

ну вот так ведь каждый может рисовать!!!

Московские власти взялись за «собачьи туалеты»

Я тоже убираю.Но вот только один вопрос,а если у собаки понос?ну вот беда.как быть тогда?

В Месте: Бар «Клава»

что-то адрес не нашла..

Московские власти взялись за «собачьи туалеты»

зимой подождать когда замерзнет,а летом песочком присыпать!:))ахха

на самом деле нужны такие урны-я думаю поможет хотя бы часть г...на убрать с улицы

Московские власти взялись за «собачьи туалеты»

закопать.

Собачья работа: Кто убирает за своими питомцами

а кто сказал, что окурок можно? ушлёпков везде хватает, среди всех социальных групп, возрастов и профессий. но многие курильщики не выкидывают окурки куда попало ( что вообще говоря странно и непоследовательно т.к. если человек не осознаёт вред от курения (знать и осозновать - это разное), то уж на чистоту тротуаров ему должно быть вообще плевать) 

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