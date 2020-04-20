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Люда Путина

На сайте с 22 ноября 2017

Комментарии3
Темы0
Посты8
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Как прошел первый день работы онлайн-бара Village Homies

ЛУЧШИЙ ОБЗОР С ТУСОВКИ ЭВА

Открытие выставки Владимира Чернышева в галерее FUTURO

оооо фото замечательные!

Скейтеры на Драме

Добрый день! Мы никого не романтизируем, а просто рассказываем о ситуации с одной из точек зрения. Как уже было сказано в интервью, ребята катаются на Драме не для того, чтобы Вам докучать, а потому что оказались заложниками ситуации. В Нижнем отсутствуют оборудованные скейтпарки, поэтому им негде тренироваться. При этом скейтбординг - это такой же спорт как и другие. То, как ведут себя отдельные личности, мне кажется, переносить на всех не стоит.