Влад (Зима) Иванов
На сайте с 8 ноября 2007
В первые дни администраторы страницы не додумались откючить функцию добавления Президента на фотографии.
Результат — http://zima.face.ru/share/images/medved_facebook.png.
присоединяюсь! покажите мне этих людей!
http://dars.info/ru/ вот эта компания.
http://blogs.dars.info/ru/2011/09/from-moscow-with-love.html вот их помпезная новость об освоенных средствах.
http://youtu.be/XDdfMQ6zsdQ вот ссылка на первый ролик.
Давайте прославим их имена!
кстити российское представительство BBC..))
выдержки .
Ролик был создан по материалам Комитета по туризму и гостиничному хозяйству города Москвы и озвучен на студии BBC World News в Лондоне. Ролик озвучивали известные британские актеры:
Patricia Hodge (http://www.imdb.com/name/nm0388092/)
Rey Lonnen (http://www.imdb.com/name/nm0519546/)
Британские актёры озвучивали первый ролик.
Да и претензии всё же не к Светлане Захаровой, а к проекту в целом.
Это что, шутка?
Что за прибитый постсоветкий стыд? Это «Улицы разбитых фонарей» или реклама столицы страны?
У этого ролика есть бюджет? Я хочу посмореть в глаза людям, которые его освоили. А также авторам идеи и тем, кто ролик принимал.