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D

Dima

На сайте с 23 июня 2008

Комментарии1
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Синий фантом

бывал много раз и в дне и во втором дыхании, помню когда последний раз заходил во "второе" я там сцену застал прям как из "человека с бульвара капуцинов", летали стаканы и человеческие тела, свалил оттуда, когда в дверной косяк возле моей головы ударил чей-то ботинок