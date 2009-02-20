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А

Ал.

На сайте с 15 июля 2008

Комментарии6
Темы0
Посты1
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Куда уж еще зеленее?!

классный велик!
на таком бы поездил...

Похитители велосипедов

проблема номер один, правда после отсутствия велосипедных дорожек)

а может даже и важнее…

видел тут на одном сайте видео о том, как можно вскрыть вело-замок, правда не очень сложной конструкции

Похитители велосипедов

кстати вот к примеру.

в Республике Беларусь, некто Александр Грегорьевич, сказал, что Минску нужны велосипедные дорожки, дорожки то нарисовали, но что толку, когда водителей то ничему не научили!

Похитители велосипедов

ну зачем же далеко ходить)

у нас в питере похожая фигня! на невском полосу под общественный транспорт выделили- ходите пожалуйста, так нет! уроды тачки все-равно на парковку втыкают…

Похитители велосипедов

А в нашем городе пошли дальше. Сделали в прошлом году одну на весь город велосипедную дорожку. Хвастались этим. Но потом через год сказали, что больше делать не будут, потому что по ней никто не ездит, и это только потраченные на ветер деньги.

Если бы вы видели это убожество. Ладно, не очень ровный асфальт еще можно пережить. Но когда через каждые 20–30 метров пересечения с чем-нибудь, и в этом месте не то, чтобы нормально спуска нет, дак наоборот – поребрик поставлен как будто специально выше. Да и сама дорожка в таком месте, что там она в принципе не нужна. Так что эта беда везде…

Похитители велосипедов

ну у нас тоже есть парочка дорожек, только они практически за городом)