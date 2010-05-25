Anastasia Maksimova
На сайте с 15 ноября 2009
Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде
мне как то удалось попробовать голову. и мозги, и глаза, и уши.
мне как то удалось попробовать голову. и мозги, и глаза, и уши.
может, я была слишком голодная в час ночи, но могу сказать однозначно: очень даже неплохо.
помню, как искусно повар на глазах разделывал голову коровы, не то чтобы это приятно, но интересно.
вот фотография моего папы: http://cs1431.vkontakte.ru/u2584148/47055395/x_de4be3d4.jpg
))