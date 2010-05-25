вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии2
Темы0
Посты2
Коротко0
AM

Anastasia Maksimova

На сайте с 15 ноября 2009

Комментарии2
Темы0
Посты2
Коротко0
Бухара

))

Дело вкуса: московские шеф-повара об отвратительной еде

мне как то удалось попробовать голову. и мозги, и глаза, и уши.
может, я была слишком голодная в час ночи, но могу сказать однозначно: очень даже неплохо.
помню, как искусно повар на глазах разделывал голову коровы, не то чтобы это приятно, но интересно.
вот фотография моего папы: http://cs1431.vkontakte.ru/u2584148/47055395/x_de4be3d4.jpg