Маша
На сайте с 20 июля 2008
Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма
ох скучаю по Берлину...
Офис креативного агентства IQ Marketing
здорово! такой подробный рассказ и фотки, офис-мечта)
Шашлык
охххх мяяяссссооооо! в эти же выходные, хоть тушкой, хоть чучелом!
Хельсинки – LOOKS
официальный сайт Хельсинских луков http://www.hel-looks.com/
Где моя большая ложка?
баян-рыночная экономика расчитана на то что ты пойдешь и купишь новое повидло, а не будешь вылизывать со дна старое. к тому же производство такого дела-дороже, будущего у таких баночек нету, если только в супер-пупер магазинах за 100 евро штука.
5 Мест, без которых Берлин – не Берлин
Тахелес да, потрясное место, как то сидели там наверху в баре, а не соседний дом проэцировали кино, никогда не забуду.
Хельсинки – LOOKS
ХЭЭЛЛ-лукс :))
наверняка ацкие луки…
ох какие же у них окна прекрасные!