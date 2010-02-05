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Маша

На сайте с 20 июля 2008

Комментарии17
Темы0
Посты3
Коротко0
Творческие кластеры: Красный Октябрь

ох какие же у них окна прекрасные!

Берлин: эстетика упадка, как двигатель туризма

ох скучаю по Берлину...

Офис креативного агентства IQ Marketing

здорово! такой подробный рассказ и фотки, офис-мечта)

Шашлык

охххх мяяяссссооооо! в эти же выходные, хоть тушкой, хоть чучелом!

Хельсинки – LOOKS

официальный сайт Хельсинских луков http://www.hel-looks.com/

Где моя большая ложка?

баян-рыночная экономика расчитана на то что ты пойдешь и купишь новое повидло, а не будешь вылизывать со дна старое. к тому же производство такого дела-дороже, будущего у таких баночек нету, если только в супер-пупер магазинах за 100 евро штука.

5 Мест, без которых Берлин – не Берлин

Тахелес да, потрясное место, как то сидели там наверху в баре, а не соседний дом проэцировали кино, никогда не забуду.

Хельсинки – LOOKS

ХЭЭЛЛ-лукс :))

наверняка ацкие луки…