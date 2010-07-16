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НК

Ната Керова

На сайте с 21 июля 2008

Комментарии10
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Посты1
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Квартира недели: Баррикадная

А я скажу - "Да"этой квартире!
На 9-ой фотографии заметила муми-троллей - умиляют.

Dunkin' Donuts возвращается в Россию

Я только поняла, что у меня авик в тему :))

Миндальный торт из Икеи

Да! Тоже его обожаю! Вот духовой шкаф поставят, и обязательно сделаю.

Китайский кролик с овощами и арахисом

Повезло вам с мужем :) вкусно, должно быть!

Сахарные лоси наступают!

Сахарные лоси...а что, звучит! ;)

МИСО СУП

Подсела на него, ибо вкусно и полезно.

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

Ммм…кисло-сладкий пирог! Должно быть очень вкусно. Отдельное спасибо за яблочный чай, обязательно попробую.

Осень в яблоках

Вот незнаю почему, как увидела эту фотографию ( http://www.lookatme.ru/images/photo/image/ed/46/p-103305-article.jpg ) сразу подумала, что сверху сыр расплавился!

Хмм…яблоки с сыром, интересно вкусно будет?

Осень в яблоках

если это мягкий сыр с голубой плесенью,а яблоки-наши,но должно быть очень вкусно в любом виде и кондиции:)

Бретонский пирог с клюквой и антоновкой

Я тоже обажаю всяческие чайные рецепты