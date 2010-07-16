Ната Керова
На сайте с 21 июля 2008
Dunkin' Donuts возвращается в Россию
Я только поняла, что у меня авик в тему :))
Миндальный торт из Икеи
Да! Тоже его обожаю! Вот духовой шкаф поставят, и обязательно сделаю.
Китайский кролик с овощами и арахисом
Повезло вам с мужем :) вкусно, должно быть!
Сахарные лоси наступают!
Сахарные лоси...а что, звучит! ;)
МИСО СУП
Подсела на него, ибо вкусно и полезно.
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой
Ммм…кисло-сладкий пирог! Должно быть очень вкусно. Отдельное спасибо за яблочный чай, обязательно попробую.
Осень в яблоках
Вот незнаю почему, как увидела эту фотографию ( http://www.lookatme.ru/images/photo/image/ed/46/p-103305-article.jpg ) сразу подумала, что сверху сыр расплавился!
Хмм…яблоки с сыром, интересно вкусно будет?
Осень в яблоках
если это мягкий сыр с голубой плесенью,а яблоки-наши,но должно быть очень вкусно в любом виде и кондиции:)
Бретонский пирог с клюквой и антоновкой
Я тоже обажаю всяческие чайные рецепты
А я скажу - "Да"этой квартире!
На 9-ой фотографии заметила муми-троллей - умиляют.