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К

корень зла

На сайте с 21 июля 2008

Комментарии192
Темы0
Посты1
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Дешёвая еда: Еще 48 блюд за 250 рублей

не советую брать гёдза в Рамен Клаб, лапша там ничего а вот очтальное так себе

Шивит ош — «лагман по-хорезмски» Татьяны Лушниковой

все замечательно, только у Узбекистана нет границы с Ираном

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Да, я знаю, что рассчитаться с коммунальными службами можно через интернет-банк, но мне лень.

вот она, вся Россия в одном предложении

Элитное общество: Правительственные учреждения в снимках в соцсетях

теперь всё понятно.

Эволюция или деградация русского языка

как оказалось большинства бесят иностранные слова, значения которых они не знают. салют люмпены! 

у вас подача первого канала

Квартира недели (Москва)

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Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы

Злобные комментаторы боженька вас всех покарает, например пробки 9 баллов вам даны чтобы переосмыслить свои поступки, раскаяться в грехах своих поможет нам теремок и омон, например чтобы больше не называли идиотками мамаш, что весь день воспитывали богоугодно детишек своих на морозе, и тех что толкают,обманывают, друг друга, и даже умирает в очереди, все ради вас Неблагодарные! Кто вы думаете вас спасет, доктора чтоли? Нет, спасет только слепая вера богобоязненной очереди.

Уличный сатир: Monolog.tv о стрит-арте в Москве

вы тут стебетесь, а он уже лукэтми с потрахами купил.

В Месте: «ЛавкаЛавка»

ну, а что вы хотите когда пол продуктового магазина дизайнеры

Последние станут первыми: Очередь к поясу Богородицы

ХАХАХА

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

В десятку

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

вот-вот! а потом именно такие люди и говрят - "все в России через одно место", а на самом деле "не в России", а "в голове и лени" каждого конкретного человека

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Очень емко, плюсую.

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Одно другому отнюдь не мешает. Ведь тому, кто должен был сделать не через одно место, - тоже лень.

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Ваш ник очень подошел к этому комментарию)

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Это не вся Россия а вечноноюящая ее часть. 

Конец света: Настя Красильникова о том, чем грозит неуплата ЖКХ

Столкнувшись однажды с такой структурой ( медлительно й в вашу сторону и жутко бюрократизированной) как Служба Судебных Приставов РФ, желание платить в срок появляется автоматически.

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