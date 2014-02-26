корень зла
На сайте с 21 июля 2008
все замечательно, только у Узбекистана нет границы с Ираном
Да, я знаю, что рассчитаться с коммунальными службами можно через интернет-банк, но мне лень.
вот она, вся Россия в одном предложении
теперь всё понятно.
как оказалось большинства бесят иностранные слова, значения которых они не знают. салют люмпены!
у вас подача первого канала
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Злобные комментаторы боженька вас всех покарает, например пробки 9 баллов вам даны чтобы переосмыслить свои поступки, раскаяться в грехах своих поможет нам теремок и омон, например чтобы больше не называли идиотками мамаш, что весь день воспитывали богоугодно детишек своих на морозе, и тех что толкают,обманывают, друг друга, и даже умирает в очереди, все ради вас Неблагодарные! Кто вы думаете вас спасет, доктора чтоли? Нет, спасет только слепая вера богобоязненной очереди.
вы тут стебетесь, а он уже лукэтми с потрахами купил.
ну, а что вы хотите когда пол продуктового магазина дизайнеры
вот-вот! а потом именно такие люди и говрят - "все в России через одно место", а на самом деле "не в России", а "в голове и лени" каждого конкретного человека
Очень емко, плюсую.
Одно другому отнюдь не мешает. Ведь тому, кто должен был сделать не через одно место, - тоже лень.
Ваш ник очень подошел к этому комментарию)
Это не вся Россия а вечноноюящая ее часть.
Столкнувшись однажды с такой структурой ( медлительно й в вашу сторону и жутко бюрократизированной) как Служба Судебных Приставов РФ, желание платить в срок появляется автоматически.
не советую брать гёдза в Рамен Клаб, лапша там ничего а вот очтальное так себе