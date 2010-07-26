Владимир Корсунов
На сайте с 25 ноября 2009
Да... рассказать нам о 430-метровой скале в центре города, и показать при этом кроссовки ADIDAS - мощно))))
МЕГА полезный пост. Спасибо!
Девочки однозначно с восторгом будут разбирать "Hello Kitty" и "Sponge Bob"))
Забавно.... Все бы ничего, только почти на каждом тортике от телесных повреждений страдает мужчина)))) и смерть его, я замечу достаточно страшна))) Это я просто из солидарности..))
Просто невероятно!! Теперь знаю куда нужно ехать! Ни грамма банальности)
зато пара жизнеутверждающих тортиков как раз касается будущего сильной половины :)
мне понравился торт где оба с оружием) по разные стороны.
по крайней мере уважительно и равноправно:)))
уважительно и равноправно относится также и к кексам, светло- и тёмнокож..то есть из тёмного теста ;)
бр-р-р . не теста )) разноцветные фигурки на кексах, видимо, из марципана :)
да, но ведь дальше и указано, что по большинству заказчики - женщины :)
вот и обьяснимо)
Я ОЧЕНЬ люблю Киев! Правда, в большей степени хотелось бы узнать о каких-то "культовых" местах, о местах с необычным дизайном и кухней, но я думаю, все еще впереди)