Настия
На сайте с 21 июля 2008
Люблю тыкву во всех ее проявлениях!)
Много рецептов пирогов из тыквы знаю. но такой еще не попадался)
опробую на выходных
ка же крууууто, сразу захотелось сбежать с работы тудаааааааааааа
спасибо))
я так часто делаю,еще очень вкусно с панировочными сухариками.
А я тыкву люблю во всех блюдах,в любом виде,но такого рецепта не встречала еще) попробую обязательно)
и я вот тожек сейчас себе на завтрак сварганила)) ммм))
Спасибо)
какая диета ттут блин,пошла делать)
оооооо,это наверно оченнь вкуссноо,спасибо)
Обязательно попробую)
Спсиибо)
вот и правильно. диеты зло )
Хотя вот такую питу, да с салатом из свежих овощей, а если еще и приправлять йогуртом с зеленью, так очень даже похоже будет на здоровое питание
ну почти) тонкий намек на вкусную и здоровую пищу)
ну.. все в этом мире компромисс )
Попробуйте! Правда вкусно.
Я сегодня сделала точно по рецепту,очень вкусно) Муж за 10 минут умял. Спасибо!)