вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии30
Темы0
Посты1
Коротко0
Н

Настия

На сайте с 21 июля 2008

Комментарии30
Темы0
Посты1
Коротко0
Такой шоколадный

Я сегодня сделала точно по рецепту,очень вкусно) Муж за 10 минут умял. Спасибо!)

You are my Pumpkin Pie

Люблю тыкву во всех ее проявлениях!)
Много рецептов пирогов из тыквы знаю. но такой еще не попадался)
опробую на выходных

Рождественские ярмарки Европы

ка же крууууто, сразу захотелось сбежать с работы тудаааааааааааа

Хасперат

спасибо))

Цветная капуста в сливочном соусе

я так часто делаю,еще очень вкусно с панировочными сухариками.

Фаршированная тыква – легко!

А я тыкву люблю во всех блюдах,в любом виде,но такого рецепта не встречала еще) попробую обязательно)

Сырный суп

и я вот тожек сейчас себе на завтрак сварганила)) ммм))
Спасибо)

Лучшие на свете питы своими руками!

какая диета ттут блин,пошла делать)

Тыквенный суп пюре

оооооо,это наверно оченнь вкуссноо,спасибо)
Обязательно попробую)

Быстрая воскресная паста

Спсиибо)

Лучшие на свете питы своими руками!

вот и правильно. диеты зло )
Хотя вот такую питу, да с салатом из свежих овощей, а если еще и приправлять йогуртом с зеленью, так очень даже похоже будет на здоровое питание

Лучшие на свете питы своими руками!

ну почти) тонкий намек на вкусную и здоровую пищу)

Лучшие на свете питы своими руками!

ну.. все в этом мире компромисс )

Фаршированная тыква – легко!

Попробуйте! Правда вкусно.

Загрузить ещё