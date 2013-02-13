Ольга Смирнова
На сайте с 22 июля 2008
Новое место (Петербург): Ресторан-бар «Путанеска»
вроде бы выглядит все здорово, но вот это сердце соломенное, оно зачем
Гроздья гнева: Антон Обрезчиков о божоле нуво
http://www.youtube.com/watch?v=HsS7-2IPtXg
http://www.youtube.com/watch?v=HsS7-2IPtXg
песня и правда хорошая
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников
"Какое-то чудо с полным отсутствием фитнеса, косметолога и диет поцарапало мне бампер!"
Новое место: Fresh Point (Петербург)
для лета идеально
Итоги недели: отказ от рекламы на транспорте, открытие отеля W и новые маршруты водного такси
Club Like Bar - демократичное место
Квартира недели (Петербург)
первый физик
Квартира недели (Петербург)
книжный шкаф отличный
Гид по Петербургским кондитерским
Не хватает ценовых диапазонов.
Не хватает ценовых диапазонов.
Обзор от этого только выиграл бы.
Квартира недели (Петербург)
отличная квартира.
жалко, что большинство из комментирующих не способны ее оценить.
Меньше слов, больше дела: Твитеры петербургских чиновников
да, это моя любимая женщина! про тимбилдинг — тоже окей)
порции-то огромные