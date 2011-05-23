Елена Носова
На сайте с 13 ноября 2007
Новое место: ресторан Fratelli (Петербург)
Тальятелли с лесными грибами и панчеттой прекрасны, а еще розовое вино)
Тальятелли с лесными грибами и панчеттой прекрасны, а еще розовое вино)
Клуб 7
Приглашений на открытие осталось очень мало! Вы все еще можете урвать их в магазине База (Лиговский пр. 53, флигель во дворе). Торопитесь!
Приглашений на открытие осталось очень мало! Вы все еще можете урвать их в магазине База (Лиговский пр. 53, флигель во дворе). Торопитесь!
Клуб 7
5 Сентября - Открытие клуба № 7
5 Сентября - Открытие клуба № 7
Событие на Lookatme: http://www.lookatme.ru/cities/sankt-peterburg/events/73265
Клуб 7
Открытие 5 сентября!
Клуб 7
Открытие уже в сентябре, информация появится в виде анонса в разделе События.
Не шутка
Это очень красиво, Надя!
Последний Триллер ever!
ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! скорее бы ужеееееее….
Fashion Cookies
Аппетитно выглядит, ням-ням))
«Солянка» calling Новый год и не только
Е-Е-Е
!!! Мост между Питером и Моквой проложен, и нас, Соня, о как назвали, свежие герои)) Мне нравится!!
Dolci ITALY - супер! Отличный вид из окна и вкусные пирожные. Рекомендую..