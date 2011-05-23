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17 сентября, четверг
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ЕН

Елена Носова

На сайте с 13 ноября 2007

Комментарии13
Темы0
Посты1
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Гид по Петербургским кондитерским

Dolci ITALY - супер! Отличный вид из окна и вкусные пирожные. Рекомендую..

Новое место: ресторан Fratelli (Петербург)

Тальятелли с лесными грибами и панчеттой прекрасны, а еще розовое вино)

Клуб 7

Приглашений на открытие осталось очень мало! Вы все еще можете урвать их в магазине База (Лиговский пр. 53, флигель во дворе). Торопитесь!

30.10 КБ
Клуб 7

5 Сентября - Открытие клуба № 7
Событие на Lookatme: http://www.lookatme.ru/cities/sankt-peterburg/events/73265

Клуб 7

Открытие 5 сентября!

Клуб 7

Открытие уже в сентябре, информация появится в виде анонса в разделе События.

Не шутка

Это очень красиво, Надя!

Последний Триллер ever!

ЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!! скорее бы ужеееееее….

Fashion Cookies

Аппетитно выглядит, ням-ням))

«Солянка» calling Новый год и не только

Е-Е-Е

!!! Мост между Питером и Моквой проложен, и нас, Соня, о как назвали, свежие герои)) Мне нравится!!

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