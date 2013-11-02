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Санчес

На сайте с 17 декабря 2009

Комментарии33
Темы0
Посты2
Коротко0
Дизайн «Цветного» признали лучшим на международном конкурсе

Да и сам магазин классный. )

Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет»

Неплохо, но потолок стрёмный.

Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах

Хороший дизайн.

Интерьер недели (Петербург): дизайн-студия Fisheye Design & Architecture

Сюда бы растений побольше.

Офис недели (Петербург): Endy Lab

Офис как офис, ничего особенного, много чего намешано. Помоему нет "главного акцента" в интерьере - нет фишки, которая бы запомнилась. В белых интерьерах нужна деталь которая будет прослеживаться во всем проекте и выступать контрастом, это может быть цвет или материал или какой-то элемент... Вот например похожий офис, но выглядит интересней - http://curated.ru/wp-content/uploads/2012/06/paradox-house-by-the-xss-03.jpg

Офис недели

Симпатично, чем то напомнило http://deview.ru/news/detail/219

ISO Студия на «Красном Октябре»

Есть и лучше проекты - www.deview.ru