Санчес
На сайте с 17 декабря 2009
Интерьер недели (Петербург): Офис компании «Фруджет»
Неплохо, но потолок стрёмный.
Миллионер в однушке: Александра Шевелева о микроквартирах
Хороший дизайн.
Интерьер недели (Петербург): дизайн-студия Fisheye Design & Architecture
Сюда бы растений побольше.
Офис недели (Петербург): Endy Lab
Офис как офис, ничего особенного, много чего намешано. Помоему нет "главного акцента" в интерьере - нет фишки, которая бы запомнилась. В белых интерьерах нужна деталь которая будет прослеживаться во всем проекте и выступать контрастом, это может быть цвет или материал или какой-то элемент... Вот например похожий офис, но выглядит интересней - http://curated.ru/wp-content/uploads/2012/06/paradox-house-by-the-xss-03.jpg
Офис недели
Симпатично, чем то напомнило http://deview.ru/news/detail/219
ISO Студия на «Красном Октябре»
Есть и лучше проекты - www.deview.ru
Да и сам магазин классный. )