Даша
На сайте с 17 декабря 2009
обязательно приготовлю) я вот куплю форму для запекания разъемную (давно уже собираюсь) и сделаю вариант с тортом.
а в сгущенку скажите зачем сахар добавлять? она ж и так сладкая...
ух ты) я вот привыкла из манго делать только молочно-йогуртовый коктейль (тоже по-индийски, кстати; я беру: 1 манго, 4 упаковки йогурта активии без добавок, молоко (примерно столько же по объему сколько и йогурта, мята в качестве украшения и доп.аромата, ну и чуточку сахара). тоже очень освежает кстати. мне он нравится т.к. банановые, клубничные и т.д коктейли уже надоели.
Это я сейчас написала, если вам все-таки не удалось найти незрелый манго, а попались исключительно Спелые-Спелые!
И спасибо огромное за рецепт....теперь знаю, что делать если Перекресток завёз "дубовые" фрукты)
действительно пекарский порошок это наш разрыхлитель.
если не удалось купить можно погасить соду уксусом, но т.к. нам нужно совсем чуточку, все-таки советую купить пару покетиков и уже не задумываться.
даешь 1 августа! сама грежу об арбузе, но я лучше подожду чуток. Июльские арбузы есть еще нельзя!
хороший креативный офис=)
Smart is the new sexy)
полностью согласна!
зачем нам Nike??? выходим на улицу и бежим. мне повезло с парком "Тропатевский" недалеко от дома.
правда сейчас очень жарко в Москве. бегать можно только в уже после 23.00 по-моему....
вчера приготовила) и сегодня уплетала на работе с чаем. оч вкусно. тает во рту. добавляла я изюм еще туда.так намного вкуснее. еще хочу потом с орешками сделать. главное тут включить фантацию)))))
мускатный орех да это мысль. еще к нему тогда можно ванильный сахар положить(вместо обычного) и добавить немного имбиря. и получится рождественский кексик!
единственно у меня была дурацка и неудобная форма. и когда я кекс попыталась аккуратно вытащить, он у меня все равно развалился чуток..но на вкус как понимаете это никак не повлияло)
работаю неподалеку и иногда хожу в этот парк гулять....ну лично я видала парки и получше.асфальт жесть.как по нему бегают? пруд и правда запустили, но утки еще плавают...
народу в обед.перерыв много...
хочу тоже сходить позагорать туда или просто на травке полежать книжку почитать, но уединенное место НЕ найти...и целлюлитные попы занимают весь островочек....что есть то есть
еще говорят "креатив"?
ну прямо как в золушке
первого августа июльские арбузы волшебным образом превращаются в съедобные
еще говорят слова типа "стало быть" или "доселе" а вы креатив в устаревшие записали
Хаха точно...
вообще, у нас в семье начинают покупать арбузы где-то в середине августа.что-то вроде традиции.раньше даже в голову не приходит.
на здоровье! ваш вариант тоже интересный!
кстати, если неспелым манго дать полежать дома (не в холодильнике) несколько дней, они, как правило, "доходят".
я люблю "ибо"
но когда мои работы называют креативными - это значит, что я сделал какую-то хуйню
да ладно вам)
все же у всех разное понимание вещей, может человек вам искренне комплимент сделать хочет, а вы расстраиваетесь)
извините, это описка, уже исправила)
да) так намного лучше)
Увы, давно пора бы...
учим китайский короче)