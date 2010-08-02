Julia Smile
На сайте с 18 декабря 2009
Pasta con gamberetti
плохой отзыв-тоже отзыв
плохой отзыв-тоже отзыв
спасибо
паста-макароны на итальянском языке
Pasta con gamberetti
узбек..ахахаха
узбек..ахахаха
не знала что узбеки говорят именно так
Pasta con gamberetti
пожалуйста, вы придите и приготовьте;)
Район граффити на Бабушкинской в Москве
аа...все жди меня, О, прекрасные граффити)
Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»
мм..
мм..
сегодня там была..
очень вкусно:)
Фетучини (с ветчиной и грибами)
это на сколько порций?
Всё на булочке с кунжутом, но не так
ммм...
ммм...
в макдаке красивее..
но жаль фото вкус не передают..
может в бургере вкуснее(:хоть и не эстетичнее чем в макдаке???(;
Velo Chopper
очень круто:)
очень круто:)
мечтаю о велочопер который с глюбокими крыльями(так они вроде называются)
что странного?
вы что никогда не размораживали продукты в микроволновке???