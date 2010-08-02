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Julia Smile

На сайте с 18 декабря 2009

Комментарии9
Темы0
Посты1
Коротко0
Pasta con gamberetti

что странного?
вы что никогда не размораживали продукты в микроволновке???

Pasta con gamberetti

плохой отзыв-тоже отзыв
спасибо
паста-макароны на итальянском языке

Pasta con gamberetti

узбек..ахахаха
не знала что узбеки говорят именно так

Pasta con gamberetti

пожалуйста, вы придите и приготовьте;)

Район граффити на Бабушкинской в Москве

аа...все жди меня, О, прекрасные граффити)

Состоялась презентация пончиковой «Данкин Донатс»

мм..
сегодня там была..
очень вкусно:)

Фетучини (с ветчиной и грибами)

это на сколько порций?

Всё на булочке с кунжутом, но не так

ммм...
в макдаке красивее..
но жаль фото вкус не передают..
может в бургере вкуснее(:хоть и не эстетичнее чем в макдаке???(;

Velo Chopper

очень круто:)
мечтаю о велочопер который с глюбокими крыльями(так они вроде называются)