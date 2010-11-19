Zaur Gazdarov
На сайте с 21 декабря 2009
ты когда статью копируешь, хоть проверяй, а то два раза повторил вначале, что "Старейший московский аэропорт «Быково» прекратил свою работу."
какой богатый выбор......
им самим не смешно?
могли бы организовать сбор подписей где-нибудь в центре, а не в Царицыно!
вы забыли про ПРЕЗИДЕНТА!
дождь (золотой) [zolotoy doj`d]- is pissing on some person/your sexual partner
хотела бы я посмотреть на описание вакансии "Президента".
президент - не работа. это карма такая
Сегодня на маяке:
- Здрасти, Вы кто?
- Дима
- Кем работаете?
- Менеджер я
- А в какой области?
- Страной управляю...
откройте Конституцию РФ и прочитайте какие требования предъявляются к кандидату в президенты РФ
Статьи 80-93 Конституции РФ
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm
это чтобы лучше усвоилось
ну бля ну НЕТ!!