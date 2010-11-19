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ZG

Zaur Gazdarov

На сайте с 21 декабря 2009

Комментарии32
Темы0
Посты1
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Московские рестораны, кафе и бары отказываются от курения

ну бля ну НЕТ!!

Старейший аэропорт «Быково» прекратил свою работу

ты когда статью копируешь, хоть проверяй, а то два раза повторил вначале, что "Старейший московский аэропорт «Быково» прекратил свою работу."

В Москве открылся магазин Made in China

какой богатый выбор......

Итальянская газета узнала тайну схемы московского метро

им самим не смешно?

Москва может получить свое доменное имя.MOSCOW

могли бы организовать сбор подписей где-нибудь в центре, а не в Царицыно!

В Москве разрешили продавать арбузы

ураа!

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

вы забыли про ПРЕЗИДЕНТА!

Дым от торфяников равен двум пачкам сигарет в день

страшно

Русское слово "дождь" вошло в топ Twitter

дождь (золотой) [zolotoy doj`d]- is pissing on some person/your sexual partner

Русское слово "дождь" вошло в топ Twitter

#дождь!

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

хотела бы я посмотреть на описание вакансии "Президента".

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

президент - не работа. это карма такая

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

Сегодня на маяке:
- Здрасти, Вы кто?
- Дима
- Кем работаете?
- Менеджер я
- А в какой области?
- Страной управляю...

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

откройте Конституцию РФ и прочитайте какие требования предъявляются к кандидату в президенты РФ

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

Статьи 80-93 Конституции РФ
http://www.constitution.ru/10003000/10003000-6.htm

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

это баф

Старейший аэропорт «Быково» прекратил свою работу

это чтобы лучше усвоилось

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