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На сайте с 30 июля 2008

Комментарии24
Темы0
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Квартира недели (Петербург)

подскажите, пожалуйста, где купили зеленый диван. спасибо 

Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях

Не завидуйте)))) в глубине души каждая девочка хочет себе платье от ВВ! Другое дело, что позволить его себе могут далеко не все, но в этом тоже есть своя прелесть. а вообще в москве эти платья стоят столько же, сколько и в нй, что большая редкость для нашего рынка.

Главное на неделе: события с 21 по 27 марта (Петербург)

а еще в выходные будет CHEAPSUNDAY :)

Квартира недели: Средняя Переяславская улица

ребят, а подскажите, плз, где в Москве можно купить такие же замечательные обои, как у владельцев квартиры? ну или заказать) спасибо!!!

Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз

я слышала, что в этом году такое аномально жаркое лето в том числе и из-за того, что у нас частенько рагоняют облака - это, разумеется, не могло повлиять на климат... страшно подумать, чтоб будет дальше и абсолютно непонятно, что делать обычным людям, чтобы улучшить ситуацию.

Новое место: Lunchbox

сегодня была там.
американо и кусочек морковного пирога - 180 рублей. вполне съедобно.
обедать не рискнула: порции маленькие. паста минимум 300 рублей. по мне это полная дикость: напротив тот же маяк, где бизнес-ланч с пастой (такого же размера), супом/салатом и напитком стоит 270 рублей.
персонал приветливый.
в общем, мой вердикт: купить кофе с собой и что-нибудь сладкое - да. обедать - неоправданно дорого для такого уровня заведения.

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

друзья, подскажите, пожалуйста, было бы вам интересно увидеть еще несколько рецептов Эрнста Кнама?
дело в том, что за проведенные в Москве три дня он приготовил порядка десяти блюда, рецепты некоторых из них у меня есть, так что могу поделиться.

спасибо за ваши ответы!

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

каждая бутылка с логотипом Asti D.O.C.G является визитной карточкой региона, в котором она произведена

Ода фастфуду

оо я вас ненавижу

Стокгольмский Метрополитен

чуть ли не единственный город в европе, где я с удовольствием и ежедневно ездила на метро.

Asti Spumante: маленькие шедевры кулинарного искусства

да, было бы интересно =о)

Новое место: Lunchbox

Ешьте дома тогда. Там цены ниже, чем в Прайме. В Москве пасту дешевле вы вряд ли найдете, ну если только в бизнес-ланч. Бизнес-ланч, кстати, не является показателем ценовой политики заведения. За нормальный ужин на одного в упомянутом вами маяке отдадите 1000 рублей, как минимум

Новое место: Lunchbox

про бизнес-ланч соглашусь, что не показатель.
по поводу того, где мне лучше есть, я сама решу, ок?))
за ужин в том же маяке готова отдать хоть 2000 - тут дело не в том, что мне жалко денег, а в том, что заведения такого уровня (это не ресторан!) априори не должны быть с такими ценами. вы мне хоть 500 минусов наставьте, но это забегаловка и она должна, по моему мнению, соответствовать соему статусу.
p.s. слово забегаловка абсолютно не означает, что там невкусно или неуютно, это просто тип заведения.
но вообще разговор, видимо, бесполезный)

Новое место: Lunchbox

Это не самые высокие цены для Москвы, вот я о чем. В "Прайме" дороже и уровень продуктов совсем другой — отличается он не в лучшую сторону. Что плохого в том, что появилось место быстрого обслуживания со средними ценами и хорошими продуктами? Что ж вам все не так?

Новое место: Lunchbox

я не говорю, что это плохо.
более того, я написала выше, что буду заглядывать в данное заведение за кофе и выпечкой.
просто мои ожидания не были опраданы, вот и все.
и я не призываю туда не ходить: я лишь написала сколько что стоит и свое мнение на счет ценообразоания.
ходите ради бога)

Новое место: Lunchbox

Вкусный суп дешевле точно найду, в "Супе", например, который не позиционирует себя как "быстра и недорогая еда".

Новое место: Lunchbox

в прайме не дороже

Новое место: Lunchbox

по-моему, в прайме все сэндвичи стоят менее 200 руб, а кофе не больше 150-ти, в качестве места, где можно приятно покушать и отдохнуть все удалось, но вот только психологически фаст фуд все же предполагает относительную дешевизну продукции

Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз

Ехать на посадки леса с зелеными ,когда вес закончится.

Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз

В тушении мы конечно бессильны...

Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз

не могло не повлиять

Концентрация угарного газа превысила норму в 5 раз

а вот это идея.

Квартира недели: Средняя Переяславская улица

Ампир декор, там все есть! )

Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях

" в глубине души каждая девочка хочет себе платье от ВВ"-ну точно, все только и мечтают надеть на себя распиаренное платье и "почувствовать себя принцессой"...Вам что 5 лет?

Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях

Единственное, чему я завидую - это их мужам-миллионерам, которые готовы отстёгивать любые деньги за прихоти своей любимой невесты)))

Любо-дорого: Невесты о свадебных платьях

А я вот всегда мечтала, чтобы мне свадебное платье сшила моя мама)