Z
На сайте с 30 июля 2008
Не завидуйте)))) в глубине души каждая девочка хочет себе платье от ВВ! Другое дело, что позволить его себе могут далеко не все, но в этом тоже есть своя прелесть. а вообще в москве эти платья стоят столько же, сколько и в нй, что большая редкость для нашего рынка.
а еще в выходные будет CHEAPSUNDAY :)
ребят, а подскажите, плз, где в Москве можно купить такие же замечательные обои, как у владельцев квартиры? ну или заказать) спасибо!!!
я слышала, что в этом году такое аномально жаркое лето в том числе и из-за того, что у нас частенько рагоняют облака - это, разумеется, не могло повлиять на климат... страшно подумать, чтоб будет дальше и абсолютно непонятно, что делать обычным людям, чтобы улучшить ситуацию.
сегодня была там.
американо и кусочек морковного пирога - 180 рублей. вполне съедобно.
обедать не рискнула: порции маленькие. паста минимум 300 рублей. по мне это полная дикость: напротив тот же маяк, где бизнес-ланч с пастой (такого же размера), супом/салатом и напитком стоит 270 рублей.
персонал приветливый.
в общем, мой вердикт: купить кофе с собой и что-нибудь сладкое - да. обедать - неоправданно дорого для такого уровня заведения.
друзья, подскажите, пожалуйста, было бы вам интересно увидеть еще несколько рецептов Эрнста Кнама?
дело в том, что за проведенные в Москве три дня он приготовил порядка десяти блюда, рецепты некоторых из них у меня есть, так что могу поделиться.
спасибо за ваши ответы!
каждая бутылка с логотипом Asti D.O.C.G является визитной карточкой региона, в котором она произведена
оо я вас ненавижу
чуть ли не единственный город в европе, где я с удовольствием и ежедневно ездила на метро.
да, было бы интересно =о)
Ешьте дома тогда. Там цены ниже, чем в Прайме. В Москве пасту дешевле вы вряд ли найдете, ну если только в бизнес-ланч. Бизнес-ланч, кстати, не является показателем ценовой политики заведения. За нормальный ужин на одного в упомянутом вами маяке отдадите 1000 рублей, как минимум
про бизнес-ланч соглашусь, что не показатель.
по поводу того, где мне лучше есть, я сама решу, ок?))
за ужин в том же маяке готова отдать хоть 2000 - тут дело не в том, что мне жалко денег, а в том, что заведения такого уровня (это не ресторан!) априори не должны быть с такими ценами. вы мне хоть 500 минусов наставьте, но это забегаловка и она должна, по моему мнению, соответствовать соему статусу.
p.s. слово забегаловка абсолютно не означает, что там невкусно или неуютно, это просто тип заведения.
но вообще разговор, видимо, бесполезный)
Это не самые высокие цены для Москвы, вот я о чем. В "Прайме" дороже и уровень продуктов совсем другой — отличается он не в лучшую сторону. Что плохого в том, что появилось место быстрого обслуживания со средними ценами и хорошими продуктами? Что ж вам все не так?
я не говорю, что это плохо.
более того, я написала выше, что буду заглядывать в данное заведение за кофе и выпечкой.
просто мои ожидания не были опраданы, вот и все.
и я не призываю туда не ходить: я лишь написала сколько что стоит и свое мнение на счет ценообразоания.
ходите ради бога)
Вкусный суп дешевле точно найду, в "Супе", например, который не позиционирует себя как "быстра и недорогая еда".
в прайме не дороже
по-моему, в прайме все сэндвичи стоят менее 200 руб, а кофе не больше 150-ти, в качестве места, где можно приятно покушать и отдохнуть все удалось, но вот только психологически фаст фуд все же предполагает относительную дешевизну продукции
Ехать на посадки леса с зелеными ,когда вес закончится.
В тушении мы конечно бессильны...
не могло не повлиять
а вот это идея.
Ампир декор, там все есть! )
" в глубине души каждая девочка хочет себе платье от ВВ"-ну точно, все только и мечтают надеть на себя распиаренное платье и "почувствовать себя принцессой"...Вам что 5 лет?
Единственное, чему я завидую - это их мужам-миллионерам, которые готовы отстёгивать любые деньги за прихоти своей любимой невесты)))
А я вот всегда мечтала, чтобы мне свадебное платье сшила моя мама)
подскажите, пожалуйста, где купили зеленый диван. спасибо