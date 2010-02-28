Яна Эванс
На сайте с 30 декабря 2009
а представляете если еще красители будут с вкусовыми добавками: виноград, апельсин, яблоко.... :D в таком случае, я бы точно не отказалась попробовать)))
а у нас в Питере частичку Китая (Шанхайский садик, который был подарен в честь 300-летия)хотят продать и построить на его месте платную парковку.. (((
у меня такое ощущение, что я только что побывала там..
спасибо за пост
Спасибо огромное, с садика о нем мечтаю!
ПРИГОТОВИЛА!
получилось вкусно и очень сытно! на случай "нежданчиков" вообще идеальный выход - накормить, удивить и сэкономить :P
оффтоп: где-то вычитала, что шоколад приравнивается к наркотику и с него очень сложно "слезать". А если и пытаться отучить себя от шоколада, то лучше все зефиром))
сразу вспоминаются толстые американские блины с медом и шоколадом, растекающимся от центра и по бокам...ммм))
О, Господи. Какой
бред!
Наркотиком может быть любой продукт, если он тобою любим.
а как потом слезать с зефира?
пастилой?)
Точно-точно....только потом нужно придумать как слезть с зефира - для этого подойдут сухофрукты:)))
Сухофруктами!!!
так там такую помойку устроили! банки из под пива валятся, посидеть негде, и вонь стоит что не подойти даже
что верно, то верно. и самое что поражает - все это напротив библиотеки и на одном из главных проспектов города!..
ага. а зефир должен быть в шоколаде
не пробуйте даже приготовить устрицы самостоятельно, покупая "дюжину" в магазинах. Все это такой бред, увы. Они там уже мертвые, несвежие, и уж если вы не супер-гипер-шеф-повар, то придать этим трупикам хоть какой-то съедобный вкус совершенно невозможно.
А вот свежие, даже приготовленные без изысков, но на их родине, имеют исключительно приятный вкус.
И таки не обязательно чтобы они шевелились, я полагаю)