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ЯЭ

Яна Эванс

На сайте с 30 декабря 2009

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Устрицы.О прекрасном и трагичном

не пробуйте даже приготовить устрицы самостоятельно, покупая "дюжину" в магазинах. Все это такой бред, увы. Они там уже мертвые, несвежие, и уж если вы не супер-гипер-шеф-повар, то придать этим трупикам хоть какой-то съедобный вкус совершенно невозможно.
А вот свежие, даже приготовленные без изысков, но на их родине, имеют исключительно приятный вкус.
И таки не обязательно чтобы они шевелились, я полагаю)

How To Make Rainbow Cake

а представляете если еще красители будут с вкусовыми добавками: виноград, апельсин, яблоко.... :D в таком случае, я бы точно не отказалась попробовать)))

Иностранные места Москвы

а у нас в Питере частичку Китая (Шанхайский садик, который был подарен в честь 300-летия)хотят продать и построить на его месте платную парковку.. (((

Мой Нью-Йорк 2

у меня такое ощущение, что я только что побывала там..
спасибо за пост

Детское счастье

Спасибо огромное, с садика о нем мечтаю!

Шоколадные-прешоколадные пирожные

ПРИГОТОВИЛА!
получилось вкусно и очень сытно! на случай "нежданчиков" вообще идеальный выход - накормить, удивить и сэкономить :P

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

оффтоп: где-то вычитала, что шоколад приравнивается к наркотику и с него очень сложно "слезать". А если и пытаться отучить себя от шоколада, то лучше все зефиром))

Блинный Торт

сразу вспоминаются толстые американские блины с медом и шоколадом, растекающимся от центра и по бокам...ммм))

Блинный Торт
комментарий удалён
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

О, Господи. Какой

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

бред!
Наркотиком может быть любой продукт, если он тобою любим.

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

а как потом слезать с зефира?
пастилой?)

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

Точно-точно....только потом нужно придумать как слезть с зефира - для этого подойдут сухофрукты:)))

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

Сухофруктами!!!

Иностранные места Москвы

так там такую помойку устроили! банки из под пива валятся, посидеть негде, и вонь стоит что не подойти даже

Иностранные места Москвы

что верно, то верно. и самое что поражает - все это напротив библиотеки и на одном из главных проспектов города!..

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

ага. а зефир должен быть в шоколаде