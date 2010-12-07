Игорь Кузнецов
На сайте с 31 июля 2008
Быть Василием Эсмановым
На превью к этой новости напишите лучше vasilyesmanov в одно слово, а то некоторая двусмысленность возникает.
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)
Так он уже ласты склеил, а там про более-менее успешные старты.
Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)
ну эээ
ну эээ
Склеил — это уже не важно, а старт как событие был намного бодрее "запуска русской версии Vice", например.
А поставить митлук сюда было страшновато? http://specials.lookatme.ru/itogi2010/media