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Игорь Кузнецов

На сайте с 31 июля 2008

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Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

А поставить митлук сюда было страшновато? http://specials.lookatme.ru/itogi2010/media

Быть Василием Эсмановым

На превью к этой новости напишите лучше vasilyesmanov в одно слово, а то некоторая двусмысленность возникает.

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

Так он уже ласты склеил, а там про более-менее успешные старты.

Итоги 2010: Главные слова и фразы уходящего года (часть 1)

ну эээ
Склеил — это уже не важно, а старт как событие был намного бодрее "запуска русской версии Vice", например.