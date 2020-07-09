Алексей Другой
На сайте с 15 ноября 2017
Доброе утро: Новые завтраки в Москве
По этим подборкам кажеться что завтраки готовят только в тверском районе, я конечно рад за автора что она живет в центре но я нет и кучу других людей тоже
Личный бариста: Что умеют дорогие кофемашины
Кажеться в офисе La Moda видел кофе машину от Siemens, хочу сказать она на самом деле потрясающая, такое количество настроек я ни где не видел! Особенно удобным показалось что можно регулировать объем после того как кофе уже наполняет стакан, тоесть зерна уже перемололись и кофе уже льёться а ты понимаешь чо хочешь заполнить чашку до краев, у кого такого не было ;-) и ты в процессе добовляешь, добовляешь...
Когда уже все поймут что Эхо Москвы это не либеральное сми а сливной бачек для Кремля, как rt только работают тоньше, потому что умнее