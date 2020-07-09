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Алексей Другой

На сайте с 15 ноября 2017

Комментарии3
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Петра Верзилова задержали после эфира на «Эхе Москвы»

Когда уже все поймут что Эхо Москвы это не либеральное сми а сливной бачек для Кремля, как rt только работают тоньше, потому что умнее

Доброе утро: Новые завтраки в Москве

По этим подборкам кажеться что завтраки готовят только в тверском районе, я конечно рад за автора что она живет в центре но я нет и кучу других людей тоже

Личный бариста: Что умеют дорогие кофемашины

Кажеться в офисе La Moda видел кофе машину от Siemens, хочу сказать она на самом деле потрясающая, такое количество настроек я ни где не видел! Особенно удобным показалось что можно регулировать объем  после того как кофе уже наполняет стакан, тоесть зерна уже перемололись и кофе уже льёться а ты понимаешь чо хочешь заполнить чашку до краев, у кого такого не было ;-) и ты в процессе добовляешь, добовляешь...