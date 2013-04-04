вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии49
Темы0
Посты1
Коротко0
IB

Ilia b

На сайте с 7 октября 2007

Комментарии49
Темы0
Посты1
Коротко0
Максимальный репит: Почему видеосервис Coub не спешит монетизироваться

а можно название по-французски читать как "куб"?

Дмитрий Кузнецов (SkyJet): Как правильно работать с VIP-пассажирами

брильянт-публикация.

Арам Габрелянов занялся продажей рекламы в Instagram

почему же первая модель? куча популярных юзеров работают на разные бренды снимая например модные недели или гонки яхт эксклюзивно для них. моделей уже много за границей опробовали.

Словарь русского предпринимателя «Буллшит бинго»: Асап

у моего первого редактора переводческого отдела на стене весела табличка "есть два вида переводов: срочный и качественный".

Яндекс.Браузер: Как, почему и зачем это произошло

я думаю он может стать браузером для мам и бабушек которые через яндекс search даже в одноклассников заходят. для них переход с эксплорера может стать логичным, плавным и бесшовным.

В Москве «нерешаемых» проблем стало больше

В древнем Риме было 144 общественных туалета

Квартира недели: Хлыновский тупик

маркин понял что жж умер и пошел в наступление на лукетми

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

есть такая шутка. чтобы бурильщику показать в баре что ему нужно 5 пива, ему приходится использовать две руки. раньше трубой бурильной часто большой и указательные пальцы отрывало.

За выходные уничтожена усадьба Алексеевых

уже так буднично это стало

Офис недели

это самый душевный из больших корпоративных офисов.

Яндекс.Браузер: Как, почему и зачем это произошло

Боюсь, они не видят необходимости пересаживаться с эксплорера куда-то, привычка — страшная сила. Но вообще это вариант. 

За выходные уничтожена усадьба Алексеевых

"зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой" (с) Монтень

За выходные уничтожена усадьба Алексеевых

это логично когда деревянный город сгорает и строят каменный. или когда однополье сменяется многопольем.

За выходные уничтожена усадьба Алексеевых

Город сгорает - резкий пример, а у нас тут город живет - плавный пример, вот и вся разница.

За выходные уничтожена усадьба Алексеевых

очень "плавно" когда людей живших поколениями в старых домах выселяют из их квартир в спальные районы, поджигают гаражи во дворе в которых они пытаются сопротивляться, и эти люди в процессе умирают?

За выходные уничтожена усадьба Алексеевых

а что, у нас когда-то было по-другому?

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

АХахахах!!!!!
Вот умора
:-/

Место вакантно: Самые высокооплачиваемые специалисты

так бурение самая травмоопасная область из всех работ проводимых на скважинах

Загрузить ещё