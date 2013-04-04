Ilia b
На сайте с 7 октября 2007
брильянт-публикация.
почему же первая модель? куча популярных юзеров работают на разные бренды снимая например модные недели или гонки яхт эксклюзивно для них. моделей уже много за границей опробовали.
у моего первого редактора переводческого отдела на стене весела табличка "есть два вида переводов: срочный и качественный".
я думаю он может стать браузером для мам и бабушек которые через яндекс search даже в одноклассников заходят. для них переход с эксплорера может стать логичным, плавным и бесшовным.
В древнем Риме было 144 общественных туалета
маркин понял что жж умер и пошел в наступление на лукетми
есть такая шутка. чтобы бурильщику показать в баре что ему нужно 5 пива, ему приходится использовать две руки. раньше трубой бурильной часто большой и указательные пальцы отрывало.
уже так буднично это стало
это самый душевный из больших корпоративных офисов.
Боюсь, они не видят необходимости пересаживаться с эксплорера куда-то, привычка — страшная сила. Но вообще это вариант.
"зарождение, питание и рост каждой вещи есть в то же время разрушение и гибель другой" (с) Монтень
это логично когда деревянный город сгорает и строят каменный. или когда однополье сменяется многопольем.
Город сгорает - резкий пример, а у нас тут город живет - плавный пример, вот и вся разница.
очень "плавно" когда людей живших поколениями в старых домах выселяют из их квартир в спальные районы, поджигают гаражи во дворе в которых они пытаются сопротивляться, и эти люди в процессе умирают?
а что, у нас когда-то было по-другому?
АХахахах!!!!!
Вот умора
:-/
так бурение самая травмоопасная область из всех работ проводимых на скважинах
а можно название по-французски читать как "куб"?