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AS

Alice S

На сайте с 4 августа 2008

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7 пар женских шорт

ASOS -  три тысячи чертей

Новое место: Slow Kitchen в «Новой Голландии»

Есть нужно дома, так будет дешевле всего, если только не покупать продукты на Владимирском рынке, а то и дороже выйдет.

Те, кто считает, что очень дорого, сначала поработайте с калькулятором, при этом начните с аренды. В нашей стране ставки арендной платы за клочок земли такой, что в Берлине можно снять целый зал на 100 персон. Вот откуда разница Белград, Рим, в какие ещё страны кто ездит?

А если к заведению - отбросьте весь пафос про кухню, что в описании, поешьте, правда, где-нибудь по дороге. Возьмите большой чайник чая, к которому дают пиалы, сядьте за барную стойку, что ближе к воде и наслаждайтесь видом, книгой и в будние дни тишиной. Официантки такие неторопливые, что вряд ли заметят, что вы пришли сытые и второй час наслаждаетесь чайником.

Новое место (Петербург): Ресторан-бар «Путанеска»

А зачем 32 фото интерьера? Да-да, я ещё на первых фотографиях разглядела банки (с вареньм?) на полках.
А свинины на фото очень мало. Когда мы уже дойдём до европейского стандарта, когда не надо гадать, суп+ горячее я наемся? или ещё взять салат? и в итоге перекусить более, чем на 1000р.

В Доме Мертенса открылся ресторан-кондитерская Bengel & Zaek

Вчера зашла. Кофе со сгущёнкой за 180р, как кофе из ведра из пышечной напротив.
Правда подождём пару месяцев, может облагоразумятся.
Хотя для туристов, думаю, сойдёт.

Квартира недели (Петербург)

Такое впечателие, что это верх порядка, который мог сделать человек перед съёмкой своей квартиры.
Плюс квартиры только в расположении и камине, а всё остальное "мило для себя", но не более.

Новое место: ресторан «Божоле» (Петербург)

Опять названия блюд не выговорить. Стоит ли цена свеч, вот в чём вопрос

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

Да, кстати, для любителей оленины - вэлком! Олень там хороший!

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

Это как я понимаю, филиал ресторана "Тепло". Во всяком случае нам туда посоветовала сходить девочка, администратор Тепла, когда в Тепле не было мест. Теплу, конечно, уступает. И по обслуживаю и по блюдам. Похоже на "Тепличные условия" на канале Грибоедова. Я бы сказала приятное место вечером сходить пообедать, но не более того. Второй раз бы не стала туда специально ехать. Уж лучше в Тепло.

На Тверском бульваре открылась новая кофейня

В Вильнюсе эта кофейня понравилась, а Риге она уже выглядела, как забегаловка из-за огромного количества народу.
И если ценник оставят как в Риге, то подозреваю забегаловкой оно станет и в Москве.

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

нет, это точно не филиал "тепла". у нашей хозяйки только "Тепло" и "Зум")

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

Тогда друзья/подруги/родственники/ связи. В Тепле советуют

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

я просто удивилась потому, что обычно люди пытаются в какое-то место поближе к "теплу" пойти, если мест нет!
кстати очень приятно, что наш ресторан предпочитают остальным!

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

"Тепло" невероятно испортился по качеству еды и обслуживанию. 40 минут ждешь заказа, про который официантка забыла, бронь столика испаряется, блюда стали меньше и дороже.
Плюс появились московские понты, что делает место просто неприятным для посещения:(
При таких условиях я бы не стала сравнивать эти 2 заведения

Новое место: ресторан «Желания» (Петербург)

Не знала, не была там с лета. Ну ничего, будем ходить тогда в тепличные условия