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dashu

На сайте с 5 августа 2008

Комментарии26
Темы0
Посты1
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Москвичам предложили бороться с безграмотной рекламой

Идея хорошая, а сайт конечно дремуч!

Власти Москвы хотят закрыть монорельс

Можно сделать как в Нью-Йорке и превратить в парк над дорогой

В Месте: Ресторан Uilliam's

http://www.the-village.ru/village/food/restaurants/108069-novoe-mesto-uilliams в низу поста

На крыше Британской школы дизайна появится пляжная зона и кафе

не занудничай, Саша!

В городе открылся новый комплекс self storage

Очень крутая и удобная тема, но слишком дорогая, как всегда западные хорошие идеи не самым лучшим образом реализуются в России

Квартира недели: Гоголевский бульвар

Одна из лучших квартир!

Игра «Город Будущего» на фестивале Sretenka Design Week

Не даром Жанна Агузарова бегала по Сретенке домой...

Новое место: Винный бар Gavroche

Очень вкусные сэндвич с курицей и суп с морепродуктами, уютный летник, но внутри местами темновато.

Ленивые вареники

вкусно,просто и недорого!

класс,спасибо!

Магазин «Место»

МЕСТО - №1 по уюту и атмосфере.

Власти Москвы хотят закрыть монорельс

узковато. все-таки моно-рельс

Власти Москвы хотят закрыть монорельс

Да, да, да!
Если уж закроют, то опираясь на обе стороны монорельса можно сделать Moscow High Line Park как в Нью Йорке!))
Хотя если они монорельс не могут профинансировать, то с нашими властями такое вряд ли построят.
А вообще монорельс очень классная штука, особенно когда в час пик проезжаешь прям поверх всех пробок насквозь) К тому же это стильно, привлекательно и современно.

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