dashu
На сайте с 5 августа 2008
Можно сделать как в Нью-Йорке и превратить в парк над дорогой
не занудничай, Саша!
Очень крутая и удобная тема, но слишком дорогая, как всегда западные хорошие идеи не самым лучшим образом реализуются в России
Одна из лучших квартир!
Не даром Жанна Агузарова бегала по Сретенке домой...
Очень вкусные сэндвич с курицей и суп с морепродуктами, уютный летник, но внутри местами темновато.
вкусно,просто и недорого!
класс,спасибо!
МЕСТО - №1 по уюту и атмосфере.
узковато. все-таки моно-рельс
Да, да, да!
Если уж закроют, то опираясь на обе стороны монорельса можно сделать Moscow High Line Park как в Нью Йорке!))
Хотя если они монорельс не могут профинансировать, то с нашими властями такое вряд ли построят.
А вообще монорельс очень классная штука, особенно когда в час пик проезжаешь прям поверх всех пробок насквозь) К тому же это стильно, привлекательно и современно.
Идея хорошая, а сайт конечно дремуч!