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delirium

На сайте с 5 августа 2008

Комментарии42Темы1Посты1
Коротко0
Профессиональная косметика для волос-где?

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Галерея Косметики - http://www.proficosmetics.ru/contact/

Квартира недели (Петербург)

Котик!

Эксперимент The Village: Куда пускают с собакой?

Мы как-то ходили в ДжонДонн на Никитском с таксой. Пиво, футбол, болельщики, мы в отдалении у противоположной стены. Просидели с удовольствием несколько часов. Хотя у собаки тот еще характер, но к ней приходил знакомиться даже владелец ресторана с миской воды. Приятно было провести время.

Бухучет: рейд по московским пабам

Сильверс - любимый, и Джонн Донн на Никитском бульваре. Вот это я понимаю пабы))

Окрошка с кефиром

не могу есть окрошку с квасом. а вот с кефиром этот суп очень даже.

В Москве появятся термостойкий асфальт и кондиционеры

Про кондиционеры в жилые дома бы по-подробнее)))

В Европу!

Офигенный пост. Спасибо!

Аллея сакуры зацветет в Москве

а они не замерзнут?

Взрывы в московском метро

ГДЕ МИЛИЦИЯ?
Спускаешься на станцию, ни одного представителя правоохранительных органов. Бабки неразборчиво бубнят по громкой связи, если человек не в курсе, что происходит, в жизни не поймет, что они пытаются объявить.

Не спи моряк – проспишь маяк!

Никогда не слышала, что в маяки теперь пускают постояльцев. От первой картинки, аж дух захватывает. Отличный пост.

Взрывы в московском метро

я вчера возвращалась домой около 12 и почти на каждой станции видела людей в форме, может неспроста?
обычно их не видно.

Взрывы в московском метро

я вчера ехала на работу в 10 утра, взрывы только отгремели, везде уже писали, что введен план "Вулкан" и никого не наблюдала. Возможно только на тех станциях, которые посетила я. А может этот план такой оперативный, что только к 12 все раскачались.

Аллея сакуры зацветет в Москве

вроде бы там деревья адаптированные к российскому климату, так что не должны :)

Аллея сакуры зацветет в Москве

будем надеятся. Хотя в это мне слабо верится =(

Аллея сакуры зацветет в Москве

В Стокгольме же цветет сакура, почему в Москве должна замерзнуть)

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