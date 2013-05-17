delirium
На сайте с 5 августа 2008
Мы как-то ходили в ДжонДонн на Никитском с таксой. Пиво, футбол, болельщики, мы в отдалении у противоположной стены. Просидели с удовольствием несколько часов. Хотя у собаки тот еще характер, но к ней приходил знакомиться даже владелец ресторана с миской воды. Приятно было провести время.
Сильверс - любимый, и Джонн Донн на Никитском бульваре. Вот это я понимаю пабы))
не могу есть окрошку с квасом. а вот с кефиром этот суп очень даже.
Про кондиционеры в жилые дома бы по-подробнее)))
Офигенный пост. Спасибо!
а они не замерзнут?
ГДЕ МИЛИЦИЯ?
Спускаешься на станцию, ни одного представителя правоохранительных органов. Бабки неразборчиво бубнят по громкой связи, если человек не в курсе, что происходит, в жизни не поймет, что они пытаются объявить.
Никогда не слышала, что в маяки теперь пускают постояльцев. От первой картинки, аж дух захватывает. Отличный пост.
я вчера возвращалась домой около 12 и почти на каждой станции видела людей в форме, может неспроста?
обычно их не видно.
я вчера ехала на работу в 10 утра, взрывы только отгремели, везде уже писали, что введен план "Вулкан" и никого не наблюдала. Возможно только на тех станциях, которые посетила я. А может этот план такой оперативный, что только к 12 все раскачались.
вроде бы там деревья адаптированные к российскому климату, так что не должны :)
будем надеятся. Хотя в это мне слабо верится =(
В Стокгольме же цветет сакура, почему в Москве должна замерзнуть)
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