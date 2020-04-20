Люда Путина
На сайте с 22 ноября 2017
Открытие выставки Владимира Чернышева в галерее FUTURO
оооо фото замечательные!
Скейтеры на Драме
Добрый день! Мы никого не романтизируем, а просто рассказываем о ситуации с одной из точек зрения. Как уже было сказано в интервью, ребята катаются на Драме не для того, чтобы Вам докучать, а потому что оказались заложниками ситуации. В Нижнем отсутствуют оборудованные скейтпарки, поэтому им негде тренироваться. При этом скейтбординг - это такой же спорт как и другие. То, как ведут себя отдельные личности, мне кажется, переносить на всех не стоит.
ЛУЧШИЙ ОБЗОР С ТУСОВКИ ЭВА