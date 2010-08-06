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Алексей Беседин

На сайте с 26 января 2010

Комментарии34
Темы0
Посты2
Коротко0
Настойка на Skittles

представляю как благоухает на кухне в момент процеживания)

Slow Food Ulitka: медленнее ешь – дольше наслаждаешься!

хорошая организация!

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ

рецепт огонь!это вам не черноплотка с самогонкой)

Полента с помидорами и каперсами

полента хороша с кроликом)

Кролик, проще чем вы думаете

Кролик по лигурийски
зачет

Spaghetti ala Bolognese

Оригинальный рецепт "Болонезе" готовят из 3 видов мяса с добавлением пряностей.

Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой

Хороший рецепт!!!Только вместо репы,фенхель рекомендую

Каков ты на вкус?

Спасибо за рецепты,понравились потроха с зелеными помидорами и молочной подливкой

Салат из шпината и апельсинов

Хороший дрессинг

Грязная дюжина чистых тарелок

Родригез в туалете не в тему

Салат из шпината и апельсинов

:)

Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой

Наверное, и с фенхелем будет очень вкусно:)

Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой

Приглашайте на передачу попробуем с апельсиново-бальзамической глазурью

Spaghetti ala Bolognese

третий вид мяса баранина? что за прянности?

АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ

арбузов сейчас хоть отбавляй, да и джин в любом супермаркете продается!

Slow Food Ulitka: медленнее ешь – дольше наслаждаешься!

Спасибо!

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