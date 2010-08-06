Алексей Беседин
На сайте с 26 января 2010
Slow Food Ulitka: медленнее ешь – дольше наслаждаешься!
хорошая организация!
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
рецепт огонь!это вам не черноплотка с самогонкой)
Полента с помидорами и каперсами
полента хороша с кроликом)
Кролик, проще чем вы думаете
Кролик по лигурийски
Кролик по лигурийски
зачет
Spaghetti ala Bolognese
Оригинальный рецепт "Болонезе" готовят из 3 видов мяса с добавлением пряностей.
Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой
Хороший рецепт!!!Только вместо репы,фенхель рекомендую
Каков ты на вкус?
Спасибо за рецепты,понравились потроха с зелеными помидорами и молочной подливкой
Салат из шпината и апельсинов
Хороший дрессинг
Грязная дюжина чистых тарелок
Родригез в туалете не в тему
Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой
Наверное, и с фенхелем будет очень вкусно:)
Свинина на ребрышках с шалфеем, апельсинами и репкой
Приглашайте на передачу попробуем с апельсиново-бальзамической глазурью
Spaghetti ala Bolognese
третий вид мяса баранина? что за прянности?
АРБУЗНАЯ ГРАНИТА С ДЖИНОМ
арбузов сейчас хоть отбавляй, да и джин в любом супермаркете продается!
представляю как благоухает на кухне в момент процеживания)