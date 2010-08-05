Алина
На сайте с 8 августа 2008
я делаю подобным образом порейно-грушевый суп, всем друзьям он очень нравится. Если интересно могу подкинуть рецептик)))
с каждым годом отдых в Турции все дороже и дороже и меня чесно говоря жаба давит отдавать по несколько тысяч иносранных денег зная что за те же кровные можно пол Европы объездить. Ну не ассоциируется у меня Турция с фин уровнем который за нее просят, хотя согласна что уровень обслуживания у них постоянно растет.
как я понимаю то это "оьдых" именно в кавычках, вы платите турагенству за то что б поработать на них и раздобыть нужную им информацию.... как то шило на мыло... Хотя у кого действительно туго с финансами а побывать хоть где нибудь хочется то это реальный выход)))
в таком офисе хочется жить)
от некоторых холодильников хотелось взблевнуть(
а попа не слипнится?)
вспомнилось как с мамой в детстве их лепили))) объедение)))
отличненько))) как поедем на пикничек обязательно воспользуемся твоим шашлычным мануалом)))
предлагаю внести Boulevard (Бульвар), багетерия на любой вкус. Бутер сделают из 4 сортов багеты на выбор, отменные супчики дня, в основном крем-супы, кус-кус салаты, а стейковая картошечка.... ммм, а собственный айсти... Бутер стоит от 3,5 доллара, перекусить-пообедать можно за 7,5 баксов. Место положения - Прага.
http://www.boulevard.cz/nase-menu
ух ты, я тоже там всегда кушала в праге! очень хорошее и уютное место. еда действительно вкусная и не мусор вроде макдака.
помимо багет там продаются потрясающие шоколадные капкейки!
а еще раздают карандашики)
и еще один плюс - работает до поздна, что большой плюс в европе, где все магазины и кафе в 8-10вечера уже закрыты.
если туго с финансами - отдыхайте с друзьями на даче..
вообще не проблема купить именно ГОРЯЩИЙ тур, а не рекламный..
возьмите тот же ЧИП-трип!
а вот то,что : "вы платите турагенству за то что б поработать на них и раздобыть нужную им информацию.." - полный бред, извините уж конечно.. но так и есть :)
пирог явно вкуснейший, жаль только что сезон спаржи уже прошел((