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Marinistka

На сайте с 15 февраля 2010

Комментарии12
Темы0
Посты1
Коротко0
Видно всем!

Бррр...на Палубе 88 нереально страшно! Стеклянный пол заставляет тело покрываться мурашками!

а вот немного непонятно - с деревянной площадки в норвежских лесах можно же скатиться вниз по неосторожности? или там всё как-то предусмотрено?

Путешествие в Хогвартс

*Очередной пиар ход...

Путешествие в Хогвартс

Очередно

DIDU - Африка в Москве

А еще там есть стулья в форме туфель)

Террин из козьего сыра и копченой семги

"Особая прелесть в том, что готовить ничего не надо: смешал, свернул и спрятал в холодильник."

А смешивание, сворачивание и т.д. - это,по-вашему, не процесс приготовления блюда?

С едой не играют

Вы действительно NOT READY TO SMILE))

С едой не играют

ну и что)
здесь же они не в контексте Пасхи...

Пончики пилотировали

Признавайтесь, сколько Вам заплатили за рекламу?=)

Всемирный день фисташки

"Фаина Раневская, обожавшая фисташки, любила жарить их собственноручно, на сковороде. Орешки, скорлупа которых не желала раскрываться, она с ненавистью обзывала «целками». А те, что раскрылись, одобрительно именовала «блядями».
Вот так то...Раневская отжигала:DDD

Чернильный орех

Интересный пост!
Познавательно)

Путешествие в Хогвартс

пиар ход стоимостью сотни миллионов баксов?

Путешествие в Хогвартс

Да, скоро же выходит последний фильм о Гарри. думаю все очень быстро окупится...

а вообще задумка здоровская! сама бы с удовольствием посетила!

Путешествие в Хогвартс

предпоследний.

Путешествие в Хогвартс

Неважно)
еще один!

Видно всем!

посмотрите вторую фотографию+там написано, что есть стекло

Видно всем!

было бы интереснее без стекла, но с надувной подушкой-секретом внизу. вот это адреналин!)