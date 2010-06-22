Marinistka
На сайте с 15 февраля 2010
*Очередной пиар ход...
Очередно
А еще там есть стулья в форме туфель)
"Особая прелесть в том, что готовить ничего не надо: смешал, свернул и спрятал в холодильник."
А смешивание, сворачивание и т.д. - это,по-вашему, не процесс приготовления блюда?
Вы действительно NOT READY TO SMILE))
ну и что)
здесь же они не в контексте Пасхи...
Признавайтесь, сколько Вам заплатили за рекламу?=)
"Фаина Раневская, обожавшая фисташки, любила жарить их собственноручно, на сковороде. Орешки, скорлупа которых не желала раскрываться, она с ненавистью обзывала «целками». А те, что раскрылись, одобрительно именовала «блядями».
Вот так то...Раневская отжигала:DDD
Интересный пост!
Познавательно)
пиар ход стоимостью сотни миллионов баксов?
Да, скоро же выходит последний фильм о Гарри. думаю все очень быстро окупится...
а вообще задумка здоровская! сама бы с удовольствием посетила!
предпоследний.
Неважно)
еще один!
посмотрите вторую фотографию+там написано, что есть стекло
было бы интереснее без стекла, но с надувной подушкой-секретом внизу. вот это адреналин!)
Бррр...на Палубе 88 нереально страшно! Стеклянный пол заставляет тело покрываться мурашками!
а вот немного непонятно - с деревянной площадки в норвежских лесах можно же скатиться вниз по неосторожности? или там всё как-то предусмотрено?