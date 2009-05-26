Фарида Яруллина
На сайте с 12 августа 2008
ооо эти ужасные ступеньки... а вы не заметили, что в Пекине постоянно смог?
обалдееть!! как красиво!
M&M's... помню раньше акция была, когда новый цвет вводили. продавали упаковки с розовыми, фиолетовыми и голубыми конфетками
если уж вкус отвратный то пусть хотя бы цвет будет приятным
оооо просто огромное нереальное спасибо!! наконец хоть кто-то потдержал мою мысль по поводу незапланированной поездки. +++++++))
Love car!
а мне кажется что я читала это в журнале...)) я угадала??)
мммм как же прекрасно написано)) при первой возможности-сразу поеду!
а я replay люблю)))
вкус тоже будет. она будет сладкая.
Неделю из тех трёх, что я был в Пекине был смог. Я считаю, мне повезло.
Смог прогнали на время, остановив производство и два миллиона автомобилей. Успешно провели антитабачную и антиплевательную компании. Если смог уже скорее всего вернулся, то курить и плеваться стали действительно меньше.
хм... надо обязательно съездить и посмотреть на все эти изменения.
всё таки я никак не могу понять-в прошлом году смог был ужасный и люди курили повсюду: пепельницы были и в лифтах, и в купе поездов. разве всё уже изменилось?