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ФЯ

Фарида Яруллина

На сайте с 12 августа 2008

Комментарии21
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Небо над Пекином

всё таки я никак не могу понять-в прошлом году смог был ужасный и люди курили повсюду: пепельницы были и в лифтах, и в купе поездов. разве всё уже изменилось?

Великая китайская стена, как есть

ооо эти ужасные ступеньки... а вы не заметили, что в Пекине постоянно смог?

Tartelette или аппетитное искусство

обалдееть!! как красиво!

Еда из кастом-шопа

M&M's... помню раньше акция была, когда новый цвет вводили. продавали упаковки с розовыми, фиолетовыми и голубыми конфетками

Skittles Vodka

если уж вкус отвратный то пусть хотя бы цвет будет приятным

Interrail и Eurail pass – по Европе своим ходом

оооо просто огромное нереальное спасибо!! наконец хоть кто-то потдержал мою мысль по поводу незапланированной поездки. +++++++))

Машина Эпохи

Love car!

Норвегия – страна моей мечты!

а мне кажется что я читала это в журнале...)) я угадала??)

ЭКВАДОР. Страна детей, которые не плачут

мммм как же прекрасно написано)) при первой возможности-сразу поеду!

Москва без «Дизеля»

а я replay люблю)))

Skittles Vodka

вкус тоже будет. она будет сладкая.

Великая китайская стена, как есть

Неделю из тех трёх, что я был в Пекине был смог. Я считаю, мне повезло.

Небо над Пекином

Смог прогнали на время, остановив производство и два миллиона автомобилей. Успешно провели антитабачную и антиплевательную компании. Если смог уже скорее всего вернулся, то курить и плеваться стали действительно меньше.

Небо над Пекином

хм... надо обязательно съездить и посмотреть на все эти изменения.

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