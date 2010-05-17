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Дарья

На сайте с 11 марта 2010

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Пирожное "Клубничный наполеон"

я вчера видела как Высоцкая это готовила, на вид вкусно,но мне кажется есть не удобно, по любому придётся извазюкаться)))

Лепёшка с Томатно-сырной начинкой

клинааар!)
плюсик, вкусно, очень люблю сыр и помидоры,тем более из духовки!

В Европу на выходные

на самом деле давно пора уже открыть для нас шенген))
вот задор будет!))

В Европу на выходные

да..везёт американцам, они,на сколько я знаю, вообще везде без визы въезжают...хотя до Европы им лететь дальше))

Все, кроме девочки: лучшие all inclusive

какой то пост ни о чём...ну много где такая система работает, и что?

Скоростное такси

Интересное решение...хотя и достаточно неоднозначное,потому как на таких скоростях можно ездить только ночью загородом,Москва то круглосуточно стоит.
и ещё, неясным остаётся, кто именно будет платить штрафы за двойное превышение, и не боится ли каскадёр лишиться прав.

А вообще что бы официально анонсировать подобный проект,компания должна быть очень отважна)))

Новый концептуальный клуб на севере Санкт-Петербурга

хотя бы фото..или ссылку на сайт дали...

Весенние тенденции во всем мире

Cinefit....хм..интересный тренд...главное найти свою нишу и грамотно всё сделать.

Как их туда засовывают?!

а как их потом от туда высовывать!!!!!????

Весеннее легкомыслие и легкая еда

прекраааасно...правда я обычно обхожусь без лепёшки,просто делаю салат,но так даже интереснее,и на пикник с собой можно взять.

Скоростное такси
комментарий удалён
Скоростное такси

думаю стоимость поездки полностью окупает все вопросы с дпс.
остаётся только вопрос пассажиру: струсишь, не ?

Все, кроме девочки: лучшие all inclusive

вот поэтому и выбрали всего 5 all inclusive с самым эксклюзивным сервисом

Пирожное "Клубничный наполеон"

Ну, когда что то печешь, вообще сложно не извазюкаться:) Мне, во всяком случае, сложно, а уж когда ребенок прибегает помочь, тем более:)

Пирожное "Клубничный наполеон"

когда готовлю-почти всегда во что нибудь вляпываюсь, но вот когда ешь, хочется что бы поизящнее процесс проходил))

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