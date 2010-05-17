Дарья
На сайте с 11 марта 2010
клинааар!)
плюсик, вкусно, очень люблю сыр и помидоры,тем более из духовки!
на самом деле давно пора уже открыть для нас шенген))
вот задор будет!))
да..везёт американцам, они,на сколько я знаю, вообще везде без визы въезжают...хотя до Европы им лететь дальше))
какой то пост ни о чём...ну много где такая система работает, и что?
Интересное решение...хотя и достаточно неоднозначное,потому как на таких скоростях можно ездить только ночью загородом,Москва то круглосуточно стоит.
и ещё, неясным остаётся, кто именно будет платить штрафы за двойное превышение, и не боится ли каскадёр лишиться прав.
А вообще что бы официально анонсировать подобный проект,компания должна быть очень отважна)))
хотя бы фото..или ссылку на сайт дали...
Cinefit....хм..интересный тренд...главное найти свою нишу и грамотно всё сделать.
а как их потом от туда высовывать!!!!!????
прекраааасно...правда я обычно обхожусь без лепёшки,просто делаю салат,но так даже интереснее,и на пикник с собой можно взять.
думаю стоимость поездки полностью окупает все вопросы с дпс.
остаётся только вопрос пассажиру: струсишь, не ?
вот поэтому и выбрали всего 5 all inclusive с самым эксклюзивным сервисом
Ну, когда что то печешь, вообще сложно не извазюкаться:) Мне, во всяком случае, сложно, а уж когда ребенок прибегает помочь, тем более:)
когда готовлю-почти всегда во что нибудь вляпываюсь, но вот когда ешь, хочется что бы поизящнее процесс проходил))
я вчера видела как Высоцкая это готовила, на вид вкусно,но мне кажется есть не удобно, по любому придётся извазюкаться)))