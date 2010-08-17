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ЖЛ

Жанна Ладецкая

На сайте с 11 марта 2010

Комментарии9
Темы0
Посты1
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Малиновый пирог с миндальным тестом

я еще ни ражу рикотту не пробовала, нагуглила, спасибо!)

On-line everywhere

так, в избранное добавлю, но беру калькулятор

Love is in - Мохито

все гениальное просто)

Порнозвезды шоссе

прямо какую-то нежность к ним испытываешь)
свободны от рекламы-глэма-промо)

Белый и нежный

Ко дню рождения Иствуда.))

Stir-Fried Shrimps & Asparagus

креветки вообще отличная штука) калорий мало, витаминов много, и чертовски вкусно при этом!

Малиновый пирог с миндальным тестом

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