Жанна Ладецкая
На сайте с 11 марта 2010
On-line everywhere
так, в избранное добавлю, но беру калькулятор
Love is in - Мохито
все гениальное просто)
Порнозвезды шоссе
прямо какую-то нежность к ним испытываешь)
прямо какую-то нежность к ним испытываешь)
свободны от рекламы-глэма-промо)
Белый и нежный
Ко дню рождения Иствуда.))
Stir-Fried Shrimps & Asparagus
креветки вообще отличная штука) калорий мало, витаминов много, и чертовски вкусно при этом!
я еще ни ражу рикотту не пробовала, нагуглила, спасибо!)