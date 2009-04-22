Дарья Кропотова
На сайте с 20 августа 2008
Самые дорогие продукты питания в мире
но кстати, наверно самое дорогое не всегда самое вкусное)) просто оно добывается сложнее
но попробовать всё равно хочется
Kwin mag выпуск 6
прикольная обложка)
Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло
понравился мишка и закат
аж дух захватило
Самые дорогие продукты питания в мире
Например затем чтобы узнать какой на вкус омлет за 1000$ или мороженое за 700$...по моему вполне естественное любопытство
Самые дорогие продукты питания в мире
я правильно понимаю, что на первом месте стоит стоимость продукта потребляемого, нежели развитие вкусовых рецепторов посредством поглощения оного?? ответить честно!
Самые дорогие продукты питания в мире
безусловно стоимость. Думаю вкусовые отличия того же мороженого за 700$ и стаканчика из мак дака минимальны
интересно)
хорошо это, всё таки, или плохо?...