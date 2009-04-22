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Д

Дарья Кропотова

На сайте с 20 августа 2008

Комментарии7
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Посты1
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Глобализация в Непале

интересно)

хорошо это, всё таки, или плохо?...

Самые дорогие продукты питания в мире

но кстати, наверно самое дорогое не всегда самое вкусное)) просто оно добывается сложнее

но попробовать всё равно хочется

Kwin mag выпуск 6

прикольная обложка)

Южный остров Новой Зеландии через лобовое стекло

понравился мишка и закат

аж дух захватило

Самые дорогие продукты питания в мире

Зачем?

Самые дорогие продукты питания в мире

Например затем чтобы узнать какой на вкус омлет за 1000$ или мороженое за 700$...по моему вполне естественное любопытство

Самые дорогие продукты питания в мире

я правильно понимаю, что на первом месте стоит стоимость продукта потребляемого, нежели развитие вкусовых рецепторов посредством поглощения оного?? ответить честно!

Самые дорогие продукты питания в мире

безусловно стоимость. Думаю вкусовые отличия того же мороженого за 700$ и стаканчика из мак дака минимальны