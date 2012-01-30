Светлана Лобуз
На сайте с 20 августа 2008
туалет впечатлил
как-то не верится, что в таком люди живут. очень похоже на постановку, картинка из глянцевого журнала
интересный пост, спасибо
парадоксально получается, в Европу дешевле уехать, чем покататься по России(
спасибо за пост. вы молодцы )
по-моему надо всегда держать небольшой резерв в поездке на непредвиденные расходы.
ждем, ждем и увидим :)
невольно переносишься в прошлое :)
получилась квартира-офис или квартира-студия хм ...
спасибо за пост. еще раз погрузилась в сказочную атмосферу Праги. мне он тоже очень понравился. понравился своими улицами и зданиями.
это таки правда мрачно? или фото само по себе передается мрачность?
к сожалению, современные российские реалии именно таковы... будем надеяться, что доживем до такого дня, когда до Владивостока можно будет дешевле, чем до Нью-Йорка, а съездить на выходные в Сочи будет выгоднее уикенда в Европе.
если все дружно сильно захотим, то обязательно произойдет. а то стратегия "желания материализуются" не оправдает себя :)
это замечательно для людей из "глубинки". ведь не все могут себе позволить такую роскошь