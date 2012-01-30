вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии75
Темы0
Посты1
Коротко0
СЛ

Светлана Лобуз

На сайте с 20 августа 2008

Комментарии75
Темы0
Посты1
Коротко0
Лучшие спектакли московских театров будут выкладывать на YouTube

это замечательно для людей из "глубинки". ведь не все могут себе позволить такую роскошь

Квартира недели (Петербург)

туалет впечатлил

Квартира недели

как-то не верится, что в таком люди живут. очень похоже на постановку, картинка из глянцевого журнала

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

интересный пост, спасибо
парадоксально получается, в Европу дешевле уехать, чем покататься по России(

Экстремальный туризм в Черногории

спасибо за пост. вы молодцы )
по-моему надо всегда держать небольшой резерв в поездке на непредвиденные расходы.

В Москве может открыться первый официальный магазин Apple

ждем, ждем и увидим :)

Офис недели

невольно переносишься в прошлое :)

Квартира недели

получилась квартира-офис или квартира-студия хм ...

Место покоя на набережных и узких улицах

спасибо за пост. еще раз погрузилась в сказочную атмосферу Праги. мне он тоже очень понравился. понравился своими улицами и зданиями.

Восточный Берлин (часть 1 из 3)

это таки правда мрачно? или фото само по себе передается мрачность?

Восточный Берлин (часть 1 из 3)
комментарий удалён
Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

к сожалению, современные российские реалии именно таковы... будем надеяться, что доживем до такого дня, когда до Владивостока можно будет дешевле, чем до Нью-Йорка, а съездить на выходные в Сочи будет выгоднее уикенда в Европе.

Собственный тур дешевле "горячего" или советы начинающему глобтроттеру

если все дружно сильно захотим, то обязательно произойдет. а то стратегия "желания материализуются" не оправдает себя :)

Загрузить ещё