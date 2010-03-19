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МФ

Марко Фрутто

На сайте с 17 марта 2010

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Не цветы и не конфеты, а прикольные букеты!

На самом деле, запах, вкус и эмоции получаешь только когда держишь букет в руках)) И он становится центром окружающего пространства, привлекая к себе всеобщее внимание! Да, действительно удовольствие длиться не долго, но ведь всегда можно его продлить... ;)

п.с. А значок в форме ослика Иа-Иа пахнет ромашкой, мятой и осликом)