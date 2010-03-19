На сайте с 17 марта 2010
На самом деле, запах, вкус и эмоции получаешь только когда держишь букет в руках)) И он становится центром окружающего пространства, привлекая к себе всеобщее внимание! Да, действительно удовольствие длиться не долго, но ведь всегда можно его продлить... ;)
п.с. А значок в форме ослика Иа-Иа пахнет ромашкой, мятой и осликом)
На самом деле, запах, вкус и эмоции получаешь только когда держишь букет в руках)) И он становится центром окружающего пространства, привлекая к себе всеобщее внимание! Да, действительно удовольствие длиться не долго, но ведь всегда можно его продлить... ;)
п.с. А значок в форме ослика Иа-Иа пахнет ромашкой, мятой и осликом)