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Дима Левенец

На сайте с 20 ноября 2007

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В метро сделают станции с двумя платформами

Александровский сад подземная и с двумя платформами.

Квартира недели (Москва)

Так вот ты какая, классовая ненависть!

В Москве появится электронная жалобная книга

Ну хватит уже плодить эти бесполезные сервисы на .mos.ru! Давно существуют интернет-приемные надзорных госорганов, которые в отличие от "жалобных книг" реально работают. После обращения проводится выездная проверка, выписывается штраф и выдается предписание устранить нарушения. Про магазины и рестораны надо писать в Роспотребнадзор:
http://50.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback

Проектировать велодорожки в Москве будет Институт Генплана

Устроим пикет у здания Москомархитектуры? Москва, Триумфальная площадь, дом 1.

Прямая речь: Глава Фрунзенского района о новом видении городской периферии

Такой европейский. Даже не верится, что он единоросс.

Возможность острова: Застройка «Красного Октября»

Теперь остается только пикет за «Красный Октябрь» без элитного жилья http://facebook.com/events/316249628418412

Цифры недели: Новогодние каникулы

32 или 14 пострадали от пиротехники?

Итоги недели: Переработка отходов в Москве

В России нет заводов по переработке батареек. Сейчас их можно сдать в ИКЕА, которая отправит их на хранение в ГУП "Промотходы".

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

«Алкоголь нельзя продавать ночью, но ничто не мешает сдавать его в аренду»... разве что действующее законодательство.

Пункт 1 статьи 607 ГК РФ: В аренду могут быть переданы ... вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).

Алкоголь, насколько я помню, по своей природе является потребляемой вещью.

Рецепты шефов: Суп-пюре из тыквы с бальзамическим кремом

Между 5 и 6 пунктом должен появиться блендер.

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

сдают-то бутылку

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

Если пустую, то без проблем. Если в нее налит алкоголь, то это не аренда. Пункт 2 статьи 170 ГК РФ: Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. Таким образом наступает ответсвенность по статье 14.16 КоАП за зарушение правил продажи алкогольной продукции.

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

такой трюк в Латвии проделывали еще, когда там ужесточили закон

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

вот поэтому, вероятно, этот способ в Москве и не прижился

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

По-хорошему ни один из вариантов не является законным.

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

Ну хоть кто-то ГК открыл! Поражает правовая безграмотность. А еще можно просто - зайти в магазин, выпить и уйти - некоторые это тоже "обходом" закона назовут! А то, что обходя один закон, нарушаешь другой - это мелочь.

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

ого, как ты подготовлен!

Полусухой закон: 6 способов купить алкоголь ночью

В аренду нельзя, а по договору займа - легко!

Статья 807 ГК РФ. Договор займа

1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.

Проектировать велодорожки в Москве будет Институт Генплана

да, велобунт!
все надо попилить да испохабить, всеееееееее, уроды проклятые

Проектировать велодорожки в Москве будет Институт Генплана

Припарковать кучу велосипедов около входа, например. Скажите когда, я готов )

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