Дима Левенец
На сайте с 20 ноября 2007
Так вот ты какая, классовая ненависть!
Ну хватит уже плодить эти бесполезные сервисы на .mos.ru! Давно существуют интернет-приемные надзорных госорганов, которые в отличие от "жалобных книг" реально работают. После обращения проводится выездная проверка, выписывается штраф и выдается предписание устранить нарушения. Про магазины и рестораны надо писать в Роспотребнадзор:
http://50.rospotrebnadzor.ru/virtual/feedback
Устроим пикет у здания Москомархитектуры? Москва, Триумфальная площадь, дом 1.
Такой европейский. Даже не верится, что он единоросс.
Теперь остается только пикет за «Красный Октябрь» без элитного жилья http://facebook.com/events/316249628418412
32 или 14 пострадали от пиротехники?
В России нет заводов по переработке батареек. Сейчас их можно сдать в ИКЕА, которая отправит их на хранение в ГУП "Промотходы".
«Алкоголь нельзя продавать ночью, но ничто не мешает сдавать его в аренду»... разве что действующее законодательство.
Пункт 1 статьи 607 ГК РФ: В аренду могут быть переданы ... вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их использования (непотребляемые вещи).
Алкоголь, насколько я помню, по своей природе является потребляемой вещью.
Между 5 и 6 пунктом должен появиться блендер.
сдают-то бутылку
Если пустую, то без проблем. Если в нее налит алкоголь, то это не аренда. Пункт 2 статьи 170 ГК РФ: Притворная сделка, то есть сделка, которая совершена с целью прикрыть другую сделку, ничтожна. К сделке, которую стороны действительно имели в виду, с учетом существа сделки, применяются относящиеся к ней правила. Таким образом наступает ответсвенность по статье 14.16 КоАП за зарушение правил продажи алкогольной продукции.
такой трюк в Латвии проделывали еще, когда там ужесточили закон
вот поэтому, вероятно, этот способ в Москве и не прижился
По-хорошему ни один из вариантов не является законным.
Ну хоть кто-то ГК открыл! Поражает правовая безграмотность. А еще можно просто - зайти в магазин, выпить и уйти - некоторые это тоже "обходом" закона назовут! А то, что обходя один закон, нарушаешь другой - это мелочь.
ого, как ты подготовлен!
В аренду нельзя, а по договору займа - легко!
Статья 807 ГК РФ. Договор займа
1. По договору займа одна сторона (займодавец) передает в собственность другой стороне (заемщику) деньги или другие вещи, определенные родовыми признаками, а заемщик обязуется возвратить займодавцу такую же сумму денег (сумму займа) или равное количество других полученных им вещей того же рода и качества.
да, велобунт!
все надо попилить да испохабить, всеееееееее, уроды проклятые
Припарковать кучу велосипедов около входа, например. Скажите когда, я готов )
Александровский сад подземная и с двумя платформами.