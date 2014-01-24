Виктор Кипер
На сайте с 24 августа 2008
Город в образе: Авторы логотипов Амстердама, Мадрида и Пулы — о брендинге города
Все три лого Киева - хлам, каждый по своему. Они не передают дух и атмосферу города.
Мельбурн - самый атомный! ну и любимый Амстик, как тут без него)
Все три лого Киева - хлам, каждый по своему. Они не передают дух и атмосферу города.
Логотип "Место, де все починается" вообще напоминает лого какого то торгового центра, типа МЕГИ..
Jesus Club
люблю это место)
Антикризисные коктейли
ахаха спасибо! по практикуем с друзьями)
Игорь Тонких
очень надеюсь на это место!!
при нормальном подходе, тут можно мутить уютные рейвы типа Микстроники и тд)
таких площадок должно быть больше!
Ресторан-"Госпиталь"
чё то мне не хочется там есть
Вы, борг!
красивое место, люблю там гулять!
Красота по-африкански. Одного отпуска мало
захотелось съездить!!
Цитата дня: Губернатор Полтавченко — о скорости строительства метро
Склоняются. http://www.the-village.ru/talks/culture/447-sklonenie-kolpina-sheremeteva-kupchina-i-izhe-s-nimi
Цитата дня: Губернатор Полтавченко — о скорости строительства метро
склоняются они!! сколько можно уже?
Друзья,
Будет вам известно, что названия, типа Пулково, Купчино - не склоняются!
Стыдно такие ошибки допускать.