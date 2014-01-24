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ВК

Виктор Кипер

На сайте с 24 августа 2008

Комментарии13
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Посты3
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Цитата дня: Губернатор Полтавченко — о скорости строительства метро

Друзья,

Будет вам известно, что названия, типа Пулково, Купчино - не склоняются!

Стыдно такие ошибки допускать.

Город в образе: Авторы логотипов Амстердама, Мадрида и Пулы — о брендинге города

Мельбурн - самый атомный! ну и любимый Амстик, как тут без него)

Все три лого Киева - хлам, каждый по своему. Они не передают дух и атмосферу города.
Логотип "Место, де все починается" вообще напоминает лого какого то торгового центра, типа МЕГИ..

Jesus Club

люблю это место)

Антикризисные коктейли

ахаха спасибо! по практикуем с друзьями)

Игорь Тонких

очень надеюсь на это место!!

при нормальном подходе, тут можно мутить уютные рейвы типа Микстроники и тд)

таких площадок должно быть больше!

Ресторан-"Госпиталь"

чё то мне не хочется там есть

Вы, борг!

красивое место, люблю там гулять!

Красота по-африкански. Одного отпуска мало

захотелось съездить!!

Цитата дня: Губернатор Полтавченко — о скорости строительства метро

Склоняются. http://www.the-village.ru/talks/culture/447-sklonenie-kolpina-sheremeteva-kupchina-i-izhe-s-nimi

Цитата дня: Губернатор Полтавченко — о скорости строительства метро

склоняются они!! сколько можно уже?