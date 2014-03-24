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Arina

На сайте с 24 августа 2008

Комментарии62
Темы0
Посты3
Коротко0
Уже люблю, но ещё не женат. Что подарить?

А у меня пару дней назад был День Рождение. Мой молодой человек подарил мне очаровательный велосипед с корзинкой и прочей отрибутикой. Теперь жду скорее тепла и будем вместе кататься. Может и вашей девушке понравится)

Новое место: Let It Bar

Весьма приятное место! Играет хорошая музыка и очень дружелюбное обслуживание)

Борода или гладкая кожа?

Я скорее за небритость. Хотя и борода мне вполне нравится. Но это исключительно для тех, кому идет. Выглядит мужественно и чертовски сексуально!

Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак

представляю сколько собак может оказаться на улице после введения налога

Квартира недели (Петербург)

просто восторг!

«Новая Голландия» запускает летнюю программу 16 июня

Ура-ура, в том году очень понравилось там)

No Smoking: Рестораторы о запрете курения в общественных местах

давно уже пора!

Новое место: ресторан-кондитерская «Гости» (Петербург)

весьма уютно)

Квартира недели (Петербург)

очень уютно и воздушно. очень понравилась!

Квартира недели

какой очаровательный у них Жужа)

Борода или гладкая кожа?

Чертовски сексуальна это ты Арина

Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак

А сколько собак окажется без своего хозяйства?

Петербургские депутаты предлагают ввести налог на собак

а сколько липовых справок о кастрации будет куплено?

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