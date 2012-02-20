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ДР

Денис Рябов

На сайте с 22 марта 2010

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Смени пластинку: 6 виниловых магазинов Петербурга

Пурпурный закрылся. А Граммофон решили остаться в стороне).