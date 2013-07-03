st
На сайте с 23 марта 2010
Это прекрасно. Когда предсказания Глуховского сбудутся, нам будет что есть под землей)
Посмотрим, конечно, что это даст, но если предполагается добиться вот такого эффекта: "ЦППК надеется, что инициатива позволит пересадить часть пассажиров с автотранспорта на электрички", то ситуация не изменится и может даже ухудшиться.
Не то, что стоять будет невозможно, но как в старые добрые студенческие времена - влезть будет невозможно. Ох! =(
попала туда в субботу, думала глазами пробегу и пойду на шикарную уличную погоду, в итоге пропустила погоду проторчав там 3 часа...купила 3 вещи. Не люблю спонтанные покупки, но вещи мне действительно понравились, хотя цены не смотря на Sale достаточно высокие.
Ну ничего буду носить, уверенна, что никого в таких вещах не встречу и то радует.
Единственное погоду жалко, замкнутое помещение, под землей без окон и без дверей, да еще эти ужасные "парковочные трубы", интересно были ли случаи падения. сама спотыкнулась о них раза 3.
нет, честное слово, с каких пор цены так выросли? Почему 400 р. за 200 г. мороженого это считается нормой? Я столько не зарабатываю...да даже если бы зарабатывала не стала бы платить такие бешеные деньги, потому что не честно. Тоже мороженое - простой пломбир за 40 рублей и стакан ягод или варенья за 100 - ничем не хуже =(
Зачем делать из Москвы ЕЩЕ БОЛЕЕ дорогой город мира?
А у нас затопило половину офиса, бизнес-центр Лефорт. Пятница 13 в разгаре
кошмар какой, хорошо я ща в Екатеринбург уехала )
так устроен человек - ему почему-то кажется, что возмездие его никогда не настигнет, но возмездие обычно просто шагает медленным шагом...
Совесть - явление редкое, она перестала прививаться, перестала быть частью самых главных человеческих качеств.
Ограбить, изнасиловать, убить, ударить, подрезать на машине, нагрубить, намусорить, обидеть - все вещи не сопоставимые, но корень у них один ...
И еще есть правильная тема - один в поле не воин....в единении сила. Случай на Украине - показательный.