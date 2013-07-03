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На сайте с 23 марта 2010

Комментарии10Темы1Посты1
Коротко0
Как всё устроено: Банковский мошенник

так устроен человек - ему почему-то кажется, что возмездие его никогда не настигнет, но возмездие обычно просто шагает медленным шагом...

Совесть - явление редкое, она перестала прививаться, перестала быть частью самых главных человеческих качеств.

Ограбить, изнасиловать, убить, ударить, подрезать на машине, нагрубить, намусорить, обидеть - все вещи не сопоставимые, но корень у них один ...

И еще есть правильная тема - один в поле не воин....в единении сила. Случай на Украине - показательный.

В метро появятся рестораны

Это прекрасно. Когда предсказания Глуховского сбудутся, нам будет что есть под землей)

Подмосковные электрички заменят поездами-трансформерами

Посмотрим, конечно, что это даст, но если предполагается добиться вот такого эффекта: "ЦППК надеется, что инициатива позволит пересадить часть пассажиров с автотранспорта на электрички", то ситуация не изменится и может даже ухудшиться.
Не то, что стоять будет невозможно, но как в старые добрые студенческие времена - влезть будет невозможно. Ох! =(

Люди в городе: Посетители Garage Sale о выгодных и спонтанных покупках

попала туда в субботу, думала глазами пробегу и пойду на шикарную уличную погоду, в итоге пропустила погоду проторчав там 3 часа...купила 3 вещи. Не люблю спонтанные покупки, но вещи мне действительно понравились, хотя цены не смотря на Sale достаточно высокие.
Ну ничего буду носить, уверенна, что никого в таких вещах не встречу и то радует.
Единственное погоду жалко, замкнутое помещение, под землей без окон и без дверей, да еще эти ужасные "парковочные трубы", интересно были ли случаи падения. сама спотыкнулась о них раза 3.

Новое место: Кафе Conversation

нет, честное слово, с каких пор цены так выросли? Почему 400 р. за 200 г. мороженого это считается нормой? Я столько не зарабатываю...да даже если бы зарабатывала не стала бы платить такие бешеные деньги, потому что не честно. Тоже мороженое - простой пломбир за 40 рублей и стакан ягод или варенья за 100 - ничем не хуже =(
Зачем делать из Москвы ЕЩЕ БОЛЕЕ дорогой город мира?

В центре Москвы затопило несколько улиц

А у нас затопило половину офиса, бизнес-центр Лефорт. Пятница 13 в разгаре

Буря нанесла миллионный ущерб

кошмар какой, хорошо я ща в Екатеринбург уехала )