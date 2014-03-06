вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Санкт-Петербург
Россия
Войти
Россия
Комментарии240Темы2Посты1
Коротко0
IA

Ivan As

На сайте с 24 марта 2010

Комментарии240Темы2Посты1
Коротко0
Анатолий Сердюков амнистирован

Кто бы сомневался

В Москве пройдёт рейд против нарушителей правил парковки

Лучшее средство борьбы с нарушителями эвакуация, если номера сняты или штраф, если номер заклеен или он грязный. Все эти рейды с грамотами клоунада и не более того. 

Где вы покупаете шампуни, парфюмерию и прочее?

В Метро часто попадается немецкая химия, которые в обычных Ашанах и прочих магазинах не встречается. Качество устраивает .

Девушки, заходящие в переполненный вагон с РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ!!!!

Сегодня прочитал на Подслушано, как один карапуз такой даме в автобусе на волосы козявки свои кидал)))

Вот вам и рецепт, мерзковый правда)

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Я думаю, что по сравнению с имениями наших господ у Януковича просто нищебродская избенка, где нет даже шубохранилища. 

Рады ли вы победе России?

Присоединюсь к высказавшимся выше. Очень здорово, качественно и масштабно. 

По началу был крайне скептичен, но я рад, что все вышло лучше и зрелищнее, чем думалось. Пдозреваю, что многие были настроены так же скептично. 

Главное, чтобы теперь все эти объекты были загружены желающими заниматься спортом и просто туристами. 

И конечно же хотелось бы, чтобы на примере Сочи развивались остальные города и стоились объекты как в спорте так и в остальных социально значимых сферах. 

Комментарий: Сочинский дельфинарий о провале нерпы-предсказателя

А в Нидерландах его бы уже давно публично разделали на мясо с комментариями специалистов.

А кто за каких конкретно спортсменов болеет в Сочи?

А я болею за всех российских спортсменов, даже если они выступают за другую страну, они не виноваты, что из-за коррупции и раздолбайства чиновников они уехали за рубеж. Пусть хоть так реализуют себя. 

Русское не российское золото на ОИ

Ребята молодцы за них можно порадоваться. 

А так это стандартная и уже давно устоявшаяся практика. Наши только опять стормозили и только сейчас начали приглашать к себе перспективных спортсменов. Другие страны уже давно промышляют этим и благополучно получают медали, уверен, что, например, в американской сборной полный интернационал и все довольны. 

Ссылки дня: Убийство жирафа, самые дорогие номера в отелях Сочи и пропагандистские клипы

Отвратительно читать историю про жирафа, нет слов.

Ну могу взять в толк, как такое могло случиться в Европе, которая больше всех кричит про равноправие всех и вся, и выступает больше всех в защиту животных.

Девушки, заходящие в переполненный вагон с РАСПУЩЕННЫМИ ВОЛОСАМИ!!!!

еа! я тоже это прочла именно сегодня, ахах

Ссылки дня: Убийство жирафа, самые дорогие номера в отелях Сочи и пропагандистские клипы

Всем шокированным хочется посоветовать прочитать этот пост http://mir-produktov.livejournal.com/1117936.html где были развенчаны все жуткие подробности.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Шубохранилище там тоже есть

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

заинстаграмьте, пожалуйста.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

К сожалению (или не к сожалению), я не журналист. Поэтому, была только на территории этого поместья (участком язык не поворачивается назвать вышеупомянутое место, да и поместье тоже для него слабо звучит), вход в помещения был открыт только для журналистов. Эти фотографии можно увидить в официальных фото отчетах или же если у Вас есть знакомый фотограф, побывавший там (как у меня). А инстаграмить чужие фото я не имею права. Мне хватило того, что я там проходила 3 часа и не успела за это время обойти всю территорию. Но мраморные столы и статуи, мост с красного дерева говорят сами за себя.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

про инстаграм - это сарказм) сейчас принято инстаграмить все что под руку...

А украинский народ полагает, что у будущего нового правительства нет и не будет такой дачи?

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Украинский народ как раз за это и борется, чтоб такого не было. У всех разное восприятие окружающего мира и того, как должно быть. И это правильно. Каждый должен иметь свое мнение. Главное, чтоб люди, с отличающимися взглядами, не оскорбляли нас (украинский народ) за то, что мы хотим изменить свою жизнь, а уважали наше право на это. Мы же не критикуем окружающих за их жизнь.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

неужто вы думаете, что украинский народ сможет перевернуть мировую историю и поставить во главу на 100% честного и доброго человека? углубитесь в историю. Все эти гражданские перевороты и свержения правительства заканчивались одним и тем же. Сначала обещают горы, всем пенсий, жилья доступного, честных выборов, а сами только и хотят как себе такую же люстру повесить. 

Ну вот нет теперь Януковича. и кого вы хотите? Юльку с криминалом из 90-х или еще кого из старой гвардии? Все равно альтернативы не было и нет.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Ничего не делать и думать, что народ все равно ничего не изменит - это самый легкий вариант. И самый грустный.
Привет от свободных (пока только ментально) украинцев!

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Кстати, спасибо редакции за выбор моего фото :)

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

так и что народ-то? вышли потусовались, поорали, постреляли, помусорили, наинстаграмили. Мэры снялись со своих постов, Януковка исчез. А теперь что вы можете дать стране взамен? вы уже вырастили подходящую замену? своего Робин Гуда? кто у вас баллотируется? смех да и только.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

"Поорали, постреляли"? Если откинуть все политичные взгляды и мнения, мне страшно, что люди забыли о человечности и цене жизни и позволяют себе высказываться подобными фразами о убитых людях. 

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Я вижу, у вас свои устоявшиеся взгляды по поводу ситуации в моей стране. Если вы думаете, что в стране ничего не изменилось, то вы просто не общаетесь с участниками революции. Прежде всего, изменился способ мышления людей. Среди депутатов а также среди людей от Майдана (вторых - гораздо болльше), есть достойные кандидаты на должности министоров и президента. Мы сделаем все, чтоб нашей страной правил эффективный менеждер, который представляет интересы всего наеления. Мы знаем, что ради этого погибло много людей, и мы не допустим другого вариента чем тот, который нас устраивает.
Я желаю Вам это понять и хотя бы получиьть от Вас моральную поддержку наших исренних стремлений справедливости и демократии. Лично я очень хочу, чтобы наши действия стали примером для России, хватит молча терпеть беспредел!

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

ничего у вас, к сожалению, не изменится.. это просто передел собственности. было Януковича, станет другого человека, который придет к власти. а простой народ как жил      , так и будет жить. помяните мои слова.

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Настя, не будьте такой наивной.. откуда столько наивности то..

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Наивняк.. ну ну, посмотрим сколько времени пройдет до следующего "майдана"..

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

а в 2001 и в 2004 изменился ваш способ мышления?

К сожалению, но все эти майданы выглядят уже как национальное украинское развлечение.

Моё устовшееся мнение  -это взгляд со стороны сквозь призму истории)))

Когда очередной барыга хочется придти к власти, он инициирует майдан/восстание/гражданскую революцию, прикрывая свой зад простыми людьми, кому-то платит, кормит, привлекает медийных персон. Когда вы идете на выборы, вы голосуете за самого честного и хорошего, а спустя несколько лет идете на очередной майдан=)

Резиденция экс-президента Украины в снимках Instagram

Что-то призма истории у вас затуманенна российскими национальными СМИ. Углубитесь в тему, раз вы так переживаете за украинцев, и узнайте, что послужило предпосылкой к Евромайдану и кто выступил его инициатором. Я понимаю, что вы опытный диванный аналитик, но хоть раз не побывав в эпицентре собитый и не узучив досконально все аспекты вам должно быть стыдно ставить под сомнения ценности и стремления других людей.
И да, называть революцию "развлечение", когда гибнут сотни людей и еще не известно сколько найдут тел - это, извините, слова бездушного человека.
Советую подумать над насущными проблемами собственной страны и семьи.
У меня все.

В Москве пройдёт рейд против нарушителей правил парковки

Закона нет, который бы позволял вотпрямсразу эвакуировать за это

Загрузить ещё