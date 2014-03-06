Ivan As
На сайте с 24 марта 2010
Лучшее средство борьбы с нарушителями эвакуация, если номера сняты или штраф, если номер заклеен или он грязный. Все эти рейды с грамотами клоунада и не более того.
В Метро часто попадается немецкая химия, которые в обычных Ашанах и прочих магазинах не встречается. Качество устраивает .
Сегодня прочитал на Подслушано, как один карапуз такой даме в автобусе на волосы козявки свои кидал)))
Вот вам и рецепт, мерзковый правда)
Я думаю, что по сравнению с имениями наших господ у Януковича просто нищебродская избенка, где нет даже шубохранилища.
Присоединюсь к высказавшимся выше. Очень здорово, качественно и масштабно.
По началу был крайне скептичен, но я рад, что все вышло лучше и зрелищнее, чем думалось. Пдозреваю, что многие были настроены так же скептично.
Главное, чтобы теперь все эти объекты были загружены желающими заниматься спортом и просто туристами.
И конечно же хотелось бы, чтобы на примере Сочи развивались остальные города и стоились объекты как в спорте так и в остальных социально значимых сферах.
А в Нидерландах его бы уже давно публично разделали на мясо с комментариями специалистов.
А я болею за всех российских спортсменов, даже если они выступают за другую страну, они не виноваты, что из-за коррупции и раздолбайства чиновников они уехали за рубеж. Пусть хоть так реализуют себя.
Ребята молодцы за них можно порадоваться.
А так это стандартная и уже давно устоявшаяся практика. Наши только опять стормозили и только сейчас начали приглашать к себе перспективных спортсменов. Другие страны уже давно промышляют этим и благополучно получают медали, уверен, что, например, в американской сборной полный интернационал и все довольны.
Отвратительно читать историю про жирафа, нет слов.
Ну могу взять в толк, как такое могло случиться в Европе, которая больше всех кричит про равноправие всех и вся, и выступает больше всех в защиту животных.
еа! я тоже это прочла именно сегодня, ахах
Всем шокированным хочется посоветовать прочитать этот пост http://mir-produktov.livejournal.com/1117936.html где были развенчаны все жуткие подробности.
Шубохранилище там тоже есть
заинстаграмьте, пожалуйста.
К сожалению (или не к сожалению), я не журналист. Поэтому, была только на территории этого поместья (участком язык не поворачивается назвать вышеупомянутое место, да и поместье тоже для него слабо звучит), вход в помещения был открыт только для журналистов. Эти фотографии можно увидить в официальных фото отчетах или же если у Вас есть знакомый фотограф, побывавший там (как у меня). А инстаграмить чужие фото я не имею права. Мне хватило того, что я там проходила 3 часа и не успела за это время обойти всю территорию. Но мраморные столы и статуи, мост с красного дерева говорят сами за себя.
про инстаграм - это сарказм) сейчас принято инстаграмить все что под руку...
А украинский народ полагает, что у будущего нового правительства нет и не будет такой дачи?
Украинский народ как раз за это и борется, чтоб такого не было. У всех разное восприятие окружающего мира и того, как должно быть. И это правильно. Каждый должен иметь свое мнение. Главное, чтоб люди, с отличающимися взглядами, не оскорбляли нас (украинский народ) за то, что мы хотим изменить свою жизнь, а уважали наше право на это. Мы же не критикуем окружающих за их жизнь.
неужто вы думаете, что украинский народ сможет перевернуть мировую историю и поставить во главу на 100% честного и доброго человека? углубитесь в историю. Все эти гражданские перевороты и свержения правительства заканчивались одним и тем же. Сначала обещают горы, всем пенсий, жилья доступного, честных выборов, а сами только и хотят как себе такую же люстру повесить.
Ну вот нет теперь Януковича. и кого вы хотите? Юльку с криминалом из 90-х или еще кого из старой гвардии? Все равно альтернативы не было и нет.
Ничего не делать и думать, что народ все равно ничего не изменит - это самый легкий вариант. И самый грустный.
Привет от свободных (пока только ментально) украинцев!
Кстати, спасибо редакции за выбор моего фото :)
так и что народ-то? вышли потусовались, поорали, постреляли, помусорили, наинстаграмили. Мэры снялись со своих постов, Януковка исчез. А теперь что вы можете дать стране взамен? вы уже вырастили подходящую замену? своего Робин Гуда? кто у вас баллотируется? смех да и только.
"Поорали, постреляли"? Если откинуть все политичные взгляды и мнения, мне страшно, что люди забыли о человечности и цене жизни и позволяют себе высказываться подобными фразами о убитых людях.
Я вижу, у вас свои устоявшиеся взгляды по поводу ситуации в моей стране. Если вы думаете, что в стране ничего не изменилось, то вы просто не общаетесь с участниками революции. Прежде всего, изменился способ мышления людей. Среди депутатов а также среди людей от Майдана (вторых - гораздо болльше), есть достойные кандидаты на должности министоров и президента. Мы сделаем все, чтоб нашей страной правил эффективный менеждер, который представляет интересы всего наеления. Мы знаем, что ради этого погибло много людей, и мы не допустим другого вариента чем тот, который нас устраивает.
Я желаю Вам это понять и хотя бы получиьть от Вас моральную поддержку наших исренних стремлений справедливости и демократии. Лично я очень хочу, чтобы наши действия стали примером для России, хватит молча терпеть беспредел!
ничего у вас, к сожалению, не изменится.. это просто передел собственности. было Януковича, станет другого человека, который придет к власти. а простой народ как жил , так и будет жить. помяните мои слова.
Настя, не будьте такой наивной.. откуда столько наивности то..
Наивняк.. ну ну, посмотрим сколько времени пройдет до следующего "майдана"..
а в 2001 и в 2004 изменился ваш способ мышления?
К сожалению, но все эти майданы выглядят уже как национальное украинское развлечение.
Моё устовшееся мнение -это взгляд со стороны сквозь призму истории)))
Когда очередной барыга хочется придти к власти, он инициирует майдан/восстание/гражданскую революцию, прикрывая свой зад простыми людьми, кому-то платит, кормит, привлекает медийных персон. Когда вы идете на выборы, вы голосуете за самого честного и хорошего, а спустя несколько лет идете на очередной майдан=)
Что-то призма истории у вас затуманенна российскими национальными СМИ. Углубитесь в тему, раз вы так переживаете за украинцев, и узнайте, что послужило предпосылкой к Евромайдану и кто выступил его инициатором. Я понимаю, что вы опытный диванный аналитик, но хоть раз не побывав в эпицентре собитый и не узучив досконально все аспекты вам должно быть стыдно ставить под сомнения ценности и стремления других людей.
И да, называть революцию "развлечение", когда гибнут сотни людей и еще не известно сколько найдут тел - это, извините, слова бездушного человека.
Советую подумать над насущными проблемами собственной страны и семьи.
У меня все.
Закона нет, который бы позволял вотпрямсразу эвакуировать за это
Кто бы сомневался