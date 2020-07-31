Shamora
На сайте с 24 марта 2010
В мире большое изобилие мозговых форм, что сказать...
Перекресток просто мародеры! За три дня они подняли сумму минимального заказа от 1 до 5 тысяч! Принципиально выбросила карту этого магазина и даже очно ходить туда больше не буду.
Дома, с мужем. 31 оба работаем. К вечеру подтянемся домой. Оливье, крабовый салат, куриные шашлычки и говядина в фольге. Муж не пьет, а я шампани пару бокалов. Утром 1-го, рано, думаем выбраться в пустую Москву погулять)
А влюбляются люди зачастую далеко не в свой идеал... Автор, когда вы встретите любимую девушку, ту самую, вы легко заполните и объясните для себя все несовпадения с идеалом.
Это короткое содержание книжки "Обещать не значит жениться". Еще есть одноименный фильм.
Почитайте "Обещать не значит жениться". Скорей, сильные чувства вы себе сами придумали. Если вы действительно та самая - он не будет стесняться никогда!
Забавляют гендерные темы и попытки рассуждать и делать выводы с точки зрения человека противоположного пола. Какой-то бред: девушки выкладывают свои откровения, а автор судит, что они не так сделали в жизни. Детский сад! Не судите, да не судимы будете! В жизни бывает абсолютно все, и каждый случай - скопление индивидуальных факторов.
Привлекает внешность, все ищут любовь, ту самую. А потом оказывается - не то... Поэтому все начинает раздражать - ум, глупость, мудрость и прочее. Девушка должна быть любимой!
Гисметео уже поменял прогноз - дожди и +15-17 до 10-12 июля, да и дальше далеко не жара...
Верочка, что вы хотели этим сказать,дорогая?
о том же хотела написать!)
соглашусь с этим
отпуск возьмите. с 29 декабря -30. При -25 на работу можно не ходить по закону
Добро пожаловать в рыночную экономику. Из-за таких патерналистов как вы мы и живём в отсталой стране
Чушь, там уже давно была минималка 3000 на заказ и 4000 на бесплатную доставку.
И поэтому кто-то стремится их сократить вместе с "лишним" населением.
%)
Какая чушь? Заказываем старому немощному человеку продукты каждую неделю. Последнюю субботу это было 2 тыс за мин заказ, а за несколько часов следующей - уже 4!
Из-за таких псевдомаркетологов, как вы, у нас и существует "бизнес по-русски", из-за которого мы и живём в отсталой стране.
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