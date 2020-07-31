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17 сентября, четверг
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Shamora

На сайте с 24 марта 2010

Комментарии130
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Медработники получат привилегии на рейсах S7 Airlines

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Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует

В мире большое изобилие мозговых форм, что сказать...

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом

Перекресток просто мародеры! За три дня они подняли сумму минимального заказа от 1 до 5 тысяч! Принципиально выбросила карту этого магазина и даже очно ходить туда больше не буду.

Еще немного и новый год. UPD

Дома, с мужем. 31 оба работаем. К вечеру подтянемся домой. Оливье, крабовый салат, куриные шашлычки и говядина в фольге. Муж не пьет, а я шампани пару бокалов. Утром 1-го, рано, думаем выбраться в пустую Москву погулять) 

Недосягаемый образ женщины-мечты

А влюбляются люди зачастую далеко не в свой идеал... Автор, когда вы встретите любимую девушку, ту самую, вы легко заполните и объясните для себя все несовпадения с идеалом. 

Вы просто ему не нравитесь;)

Это короткое содержание книжки "Обещать не значит жениться". Еще есть одноименный фильм. 

Диагноз - нерешительность!

Почитайте "Обещать не значит жениться". Скорей, сильные чувства вы себе сами придумали. Если вы действительно та самая - он не будет стесняться никогда!

30(30+)-летние, но теперь уже девушки

Забавляют гендерные темы и попытки рассуждать и делать выводы с точки зрения человека противоположного пола. Какой-то бред: девушки выкладывают свои откровения, а автор судит, что они не так сделали в жизни. Детский сад! Не судите, да не судимы будете! В жизни бывает абсолютно все, и каждый случай - скопление индивидуальных факторов. 

Умная или глупая?

Привлекает внешность, все ищут любовь, ту самую. А потом оказывается - не то... Поэтому все начинает раздражать - ум, глупость, мудрость и прочее. Девушка должна быть любимой!

Тёплая погода вернётся в Москву на следующей неделе

Гисметео уже поменял прогноз - дожди и +15-17 до 10-12 июля, да и дальше далеко не жара...

30(30+)-летние, но теперь уже девушки

Верочка, что вы хотели этим сказать,дорогая?

Вы просто ему не нравитесь;)

о том же хотела написать!)

Недосягаемый образ женщины-мечты

соглашусь с этим

Еще немного и новый год. UPD

отпуск возьмите. с 29 декабря -30. При -25 на работу можно не ходить по закону

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом

Добро пожаловать в рыночную экономику. Из-за таких патерналистов как вы мы и живём в отсталой стране

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом

Чушь, там уже давно была минималка 3000 на заказ и 4000 на бесплатную доставку.

Corona666: Почему люди считают, что коронавируса не существует

И поэтому кто-то стремится их сократить вместе с "лишним" населением.

%)

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом

Какая чушь? Заказываем старому немощному человеку продукты каждую неделю. Последнюю субботу это было 2 тыс за мин заказ, а за несколько часов следующей - уже 4! 

30 сервисов доставки продуктов и готовых блюд на дом

Из-за таких псевдомаркетологов, как вы, у нас и существует "бизнес по-русски", из-за которого мы и живём в отсталой стране.

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