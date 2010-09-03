Ксения
На сайте с 25 марта 2010
Лучшие бары на крышах Нью-Йорка
как романтично...
U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров!
звучит классно=)
Рай для книжного червя
в таких книжных и библиотеках хочется не читать, а потолки разглядывать=)
С высоты птичьего полета
очень красиво..)
Фотоклиника: необычные дома
дома прямо в камне!
С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах
ну меч - это уже самая настоящая кража, а не клептомания..)
Видно всем!
вау...
вау...
вид Skywalk аж дух захватывает..=)
Путешествие в Хогвартс
класс!
класс!
очень заманчиво
Фотоклиника: экстремальные пейзажи
захватывающе
ну ради бутербродов-то стоит туда поехать..=))