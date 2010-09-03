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К

Ксения

На сайте с 25 марта 2010

Комментарии14
Темы0
Посты4
Коротко0
Датчане – самые счастливые люди в мире

ну ради бутербродов-то стоит туда поехать..=))

Лучшие бары на крышах Нью-Йорка

как романтично...

U-pick farms или как избавиться от урожая топинамбуров!

звучит классно=)

Рай для книжного червя

в таких книжных и библиотеках хочется не читать, а потолки разглядывать=)

С высоты птичьего полета

очень красиво..)

Фотоклиника: необычные дома

дома прямо в камне!

С миру по нитке или что чаще всего воруют в гостиницах

ну меч - это уже самая настоящая кража, а не клептомания..)

Видно всем!

вау...
вид Skywalk аж дух захватывает..=)

Путешествие в Хогвартс

класс!
очень заманчиво

Фотоклиника: экстремальные пейзажи

захватывающе

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