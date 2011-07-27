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www.shineadventures.com

На сайте с 25 марта 2010

Комментарии43
Темы0
Посты14
Коротко0
С востока на запад - дорожное приключение в Европе

Виадук Мийо)

С востока на запад - дорожное приключение в Европе

Инна, мы тоже уверены, что наша поездка будет незабываемой)))
Отчет обязательно будет))

С востока на запад - дорожное приключение в Европе

Николай, машина класса-стандарт - это типа Opel Astra

С востока на запад - дорожное приключение в Европе

Бюджет на одного человека 98600. В него включен авиаперелет, размещение в гостиницах 3-4*, аренда машины класса стандарт. У нас в группе осталось 3 места - присоединяйтесь!

С востока на запад - дорожное приключение в Европе

приглашаем присоединиться к нашему отпуску)

Отчет о путешествии по Америке осенью 2010

В этом году планируем повторить нечто подобное в июле.

Вы можете присоединиться к путешествию на разных участках пути. 1.07 – 7.07 - Нью-Йорк – Чикаго = 999$ / 7 дней 7.07-16.07 - Чикаго – Лос Анджелес = 1349$ / 10 дней 12.07-21.07 - Лас Вегас – Сан Франциско = 1349$ / 10 дней 16.07-30.07 - Лос-Анджелес – Майами = 2390$ / 14 дней

Стоимость Большого путешествия 4199$ / 30 дней

Подробное описание на нашем сайте http://shineadventures.com/Tour.aspx?tour_id=198 Или на нашей странице http://www.facebook.com/#!/note.php?note_id=162468120475239

Целого мира мало

супер, отличный пост, про балийский новый год не знала, так необычно)))

Побег на пляж для романтиков)

можно туда добраться и на катере туда-обратно, ну а эконом-экстрим вариант карабкаться по веревке))

На пляж в Европу меньше чем за 50евро

приходите к нам, все найдем)

Евротрип на машинах

точно, луара тоже хороший вариант, ее вечно экскурсиями продают, а ведь можно по замкам на машине поехать) тем более дороги хорошие, деревни там такие милые и можно в кафе выпить вина с ближайшей винодельни))

С востока на запад - дорожное приключение в Европе

"Машина стандарт-класса",это что ?

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