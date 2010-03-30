Егорик Kapgopolov
На сайте с 28 марта 2010
напичатано то это с книги )))))))
ок потом как-нибудь сниму свой видео ролик)специально для тебя
блин я очень рад за тебя)))рецепт так то можно с книги напечать))скорость у меня нормальная))или ты сам рецепты придумываешь??я лично просто пробую ,а потом уже могу написать совет ))
сылка не эта ,которую ты скинул)))
да )))
вот единственное ,что мне не нравится ...............цена наверно будет приличная........
всегда пожалуйста))
сникерс вредит здоровью ,а банан помогает))xd
загрезнение окружающей среды уменьшится..............а бамбука всегда много,быстрое растение))кстати велосипед из бамбука довольно прочный
Да даже если не эта я тебе две идентичных кинул))))
можно что угодно от куда угодно списать!!!!
а по поводу такого простого как готовка, я согласен и не против что можно воспользовться и чужим рецептом и приготовить.
Ну раз уж ты сам готовил не сложно и сфотать свой результат, ну и можно и процесс приготовления.
да и по поводу своих рещептов. лично я все что говлю по рецептам я практичске всё видоизменяю под свои вкусы.
даааааа