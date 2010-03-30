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ЕK

Егорик Kapgopolov

На сайте с 28 марта 2010

Комментарии10
Темы0
Посты2
Коротко0
Салат для гурманов

даааааа

Салат для гурманов

напичатано то это с книги )))))))

Салат для гурманов

ок потом как-нибудь сниму свой видео ролик)специально для тебя

Салат для гурманов

блин я очень рад за тебя)))рецепт так то можно с книги напечать))скорость у меня нормальная))или ты сам рецепты придумываешь??я лично просто пробую ,а потом уже могу написать совет ))

Салат для гурманов

сылка не эта ,которую ты скинул)))

Салат для гурманов

да )))

Новое поколение бамбуковых велосипедов

вот единственное ,что мне не нравится ...............цена наверно будет приличная........

Здоровое питание

всегда пожалуйста))

Здоровое питание

сникерс вредит здоровью ,а банан помогает))xd

Новое поколение бамбуковых велосипедов

загрезнение окружающей среды уменьшится..............а бамбука всегда много,быстрое растение))кстати велосипед из бамбука довольно прочный

Салат для гурманов

Да даже если не эта я тебе две идентичных кинул))))

Салат для гурманов

можно что угодно от куда угодно списать!!!!
а по поводу такого простого как готовка, я согласен и не против что можно воспользовться и чужим рецептом и приготовить.
Ну раз уж ты сам готовил не сложно и сфотать свой результат, ну и можно и процесс приготовления.
да и по поводу своих рещептов. лично я все что говлю по рецептам я практичске всё видоизменяю под свои вкусы.